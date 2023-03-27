我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

溫度是關鍵 半熟鮭魚比生的更危險

1元披薩不再 紐約華人平價小吃也撐不住了

「初戀」男神佐藤健抵台 粉絲擠爆機場

記者李姿瑩／台北即時報導
佐藤健在機場幫上千粉絲簽名。記者黃仲明／攝影
佐藤健在機場幫上千粉絲簽名。記者黃仲明／攝影

日本男神佐藤健27日應廠商邀請，來台拍攝茶飲廣告。他人氣極高，吸引上千粉絲擠爆桃園機場入境大廳，成為國境解封以來難得盛況。

34歲的佐藤健2020年1月曾來台宣傳電影「那一夜」，當時他從松山機場入境，接機粉絲人數遠遠和這次不能相比。他返日後隨即以「戀愛可以持續到天長地久」爆紅，台灣粉絲這才扼腕錯失與他近距離接觸機會。近期他又以黑馬神劇「First Love 初戀」再度成為國民男神，破天荒閃電接下台灣廣告代言，這才有了讓台灣粉絲親睹本尊的機會。

雖然已經貴為巨星，佐藤健不改親切作風，昨一入境就自動脫下口罩，配合粉絲和媒體拍攝。他戴著漁夫帽和墨鏡，一身風衣展現休閒輕鬆的個人風格，看到粉絲手上滿滿的周邊商品，他主動開起簽名會，一路簽了10分鐘，同時不忘與粉絲閒話家常。

站在第一排位置的粉絲從早上6點就來排隊，為了吸引佐藤健注意，甚至有男粉絲扮成「假面騎士電王」，各種應援物品全部出籠。佐藤健沿路不停向粉絲們揮手、問候，開心收下廠商迎賓花束。廠商也大方以佐藤健的名義送出500罐飲料慰勞現場粉絲，助攻佐藤健寵愛台粉。

佐藤健此行將在台灣停留3天2夜，所有時間皆用於拍攝廣告，工作人員對他的拍攝行程和地點保密到家，因為等廣告成品出爐後，他還有機會再次造訪寶島，屆時就能以代言人身份正式跟大家見面。

日本男神佐藤健昨來台拍攝茶飲廣告，吸引上千粉絲擠爆桃園機場入境大廳。記者黃仲明／...
日本男神佐藤健昨來台拍攝茶飲廣告，吸引上千粉絲擠爆桃園機場入境大廳。記者黃仲明／攝影

機場 口罩 電影

上一則

1大亮點…「油麻菜籽」將重映 蘇明明美貌再上大銀幕

下一則

汪小菲不服判決揚言上訴 曬請款單「採草莓5280元」

延伸閱讀

日劇男神閃婚女主播 超甜手繪插圖放送喜訊

日劇男神閃婚女主播 超甜手繪插圖放送喜訊
長腿性感男神終於認了當爸 去年已被拍到抱著寶寶上街

長腿性感男神終於認了當爸 去年已被拍到抱著寶寶上街
媽媽最愛的性感男神 第一名是阿湯哥 第二名是已去世的他

媽媽最愛的性感男神 第一名是阿湯哥 第二名是已去世的他
媽媽眼中的性感男神 冠軍是他 亞軍令人大出意外

媽媽眼中的性感男神 冠軍是他 亞軍令人大出意外

熱門新聞

新海誠電影「鈴芽之旅」。圖／車庫提供

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

2023-03-26 13:40
妮可基嫚（右）在奧斯卡的星光大道拚命與老公凱斯厄本曬恩愛。（路透資料照片）

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

2023-03-21 17:32
小勞勃道尼為新迷你影集理光頭。（路透資料照片）

好久不見「鋼鐵人」 小勞勃道尼即將強勢回歸

2023-03-24 15:14
林林志玲為雞精代言再現身。（圖：林志玲工作室提供）

林志玲不藏了 攜「寶貝兒子」亮相 公開甜蜜家庭生活

2023-03-20 01:27
圖／擷自instagram

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

2023-03-21 18:06
吳兆絃過去清純模樣已不復見。(本報資料照片)

台灣童星爆金主包養 「洗腳腳、馬殺雞」鹹濕對話曝光

2023-03-21 22:34

超人氣

更多 >
「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?
Tesla生產成本砍50% 同業頭大

Tesla生產成本砍50% 同業頭大
女兒大方分享「全裸淋浴照」香港資深男星發火逼刪照

女兒大方分享「全裸淋浴照」香港資深男星發火逼刪照
美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？
「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師