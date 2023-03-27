「初戀」男神佐藤健抵台 粉絲擠爆機場

佐藤健在機場幫上千粉絲簽名。記者黃仲明／攝影

日本男神佐藤健27日應廠商邀請，來台拍攝茶飲廣告。他人氣極高，吸引上千粉絲擠爆桃園機場 入境大廳，成為國境解封以來難得盛況。

34歲的佐藤健2020年1月曾來台宣傳電影 「那一夜」，當時他從松山機場入境，接機粉絲人數遠遠和這次不能相比。他返日後隨即以「戀愛可以持續到天長地久」爆紅，台灣粉絲這才扼腕錯失與他近距離接觸機會。近期他又以黑馬神劇「First Love 初戀」再度成為國民男神，破天荒閃電接下台灣廣告代言，這才有了讓台灣粉絲親睹本尊的機會。

雖然已經貴為巨星，佐藤健不改親切作風，昨一入境就自動脫下口罩 ，配合粉絲和媒體拍攝。他戴著漁夫帽和墨鏡，一身風衣展現休閒輕鬆的個人風格，看到粉絲手上滿滿的周邊商品，他主動開起簽名會，一路簽了10分鐘，同時不忘與粉絲閒話家常。

站在第一排位置的粉絲從早上6點就來排隊，為了吸引佐藤健注意，甚至有男粉絲扮成「假面騎士電王」，各種應援物品全部出籠。佐藤健沿路不停向粉絲們揮手、問候，開心收下廠商迎賓花束。廠商也大方以佐藤健的名義送出500罐飲料慰勞現場粉絲，助攻佐藤健寵愛台粉。