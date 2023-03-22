難辨真假 陳珊妮推新歌 竟是AI唱的　

陳珊妮和AI合作打造新曲。記者李政龍／攝影

金曲歌后陳珊妮日前推出新單曲「教我如何做你的愛人」獲黃韻玲、王治平、徐佳瑩等盛讚，今（22）她出席「聽誰在唱歌-AI 未來歌手已經到來」記者會，揭曉該曲以及宣傳照，竟都是出自AI，不是她本人唱的。

陳珊妮此次和台灣人工智慧 實驗室Taiwan AI Labs 合作打造AI單曲，她笑說原有意在曲中偷唱1句，想測試大家聽不聽得出來，但最終作罷。在教AI唱出仿人聲的過程中，她直呼很緊張，怕沒辦法完成，最原先的版本太呆板，甚至沒有呼吸、換氣聲，前後花了1年時間才達到理想狀況。

（影音來源：sandeechan YouTube）

如今她靠AI技術打造出自己的演唱模板，好奇是否已將AI視作接班人？她幽默笑說：「現在已經有我的模型，所以我會常伴你左右，我可以再出70張專輯 ，還可以跟60年以後的歌手合唱，都是有可能的。」

但她也提及若是將AI演唱的作品報金曲獎且入圍 了，會讓評審面臨抉擇，「我們想丟出這個問題，這需要思考，如果主流評鑑都不接受，就會有另外評鑑出來。」不過若是連AI都能唱，未來音樂圈恐掀起失業潮，但她認為AI演唱片段仍需要人工後製，音樂製作人的工作無法被取代。

日前她被直擊和一名男子逛街購物，問及是否為「護花使者」，她以AI仿製監視器畫面為例，「我其實前兩天有收到偷東西影像，後來才發現是AI做的、是假的，這很恐怖，你確定你拍到的是真的嗎？」巧妙避開感情事。