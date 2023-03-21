長腿性感男神終於認了當爸 去年已被拍到抱著寶寶上街

亞歷山大史卡斯嘉去年被拍到抱小寶寶上街，近日終於承認當爸。（路透資料照片）

歐美知名紅星近來似乎流行對私事保密到家，除非證據確鑿，否則不會主動告知，就看狗仔攝影 拍不拍得到。之前裘德洛與現任妻子、保母推著兩台嬰兒車出現希斯洛機場 ，大家才知道他們已經又生了個小孩。「花邊教主」布蕾克萊佛莉和老公萊恩雷諾斯的合照顯示她的孕肚已大幅縮水，各方才曉得她們的第4個孩子早就誕生了。近日麥考利克金和另一半布蘭達宋被揭露又生了第2個兒子，也是在大家不知不覺中發生，而現在，瑞典 性感男神亞歷山大史卡斯嘉也在新戲的首映活動上認了自己當上爸爸。

人高馬大的亞歷山大，來自瑞典最知名的演藝世家，父親史戴藍是柏林影帝，也在「雷神索爾」、「神鬼奇航」等熱賣巨片亮相，他自己曾演出「噬血真愛」、「美麗心計」等影集以及「哥吉拉大戰金剛」、「泰山傳奇」等片，小弟比爾則在「牠」扮演大反派小丑，家人中有好幾位是演員且都從北歐前進好萊塢而有不錯發展。