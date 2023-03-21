長腿性感男神終於認了當爸 去年已被拍到抱著寶寶上街
歐美知名紅星近來似乎流行對私事保密到家，除非證據確鑿，否則不會主動告知，就看狗仔攝影拍不拍得到。之前裘德洛與現任妻子、保母推著兩台嬰兒車出現希斯洛機場，大家才知道他們已經又生了個小孩。「花邊教主」布蕾克萊佛莉和老公萊恩雷諾斯的合照顯示她的孕肚已大幅縮水，各方才曉得她們的第4個孩子早就誕生了。近日麥考利克金和另一半布蘭達宋被揭露又生了第2個兒子，也是在大家不知不覺中發生，而現在，瑞典性感男神亞歷山大史卡斯嘉也在新戲的首映活動上認了自己當上爸爸。
人高馬大的亞歷山大，來自瑞典最知名的演藝世家，父親史戴藍是柏林影帝，也在「雷神索爾」、「神鬼奇航」等熱賣巨片亮相，他自己曾演出「噬血真愛」、「美麗心計」等影集以及「哥吉拉大戰金剛」、「泰山傳奇」等片，小弟比爾則在「牠」扮演大反派小丑，家人中有好幾位是演員且都從北歐前進好萊塢而有不錯發展。
亞歷山大自從在「噬血真愛」扮演性感邪氣的吸血鬼大為走紅，就成為無數女性眼中的帥氣偶像，而他來自北歐、觀念開放，毫不畏懼大尺度演出，更讓粉絲對他著迷不已。不過黃金單身漢年近半百還沒能完婚，卻曾經透露應該加快腳步生兒育女，果然說到做到，和交往中的女友圖娃諾沃尼去年11月被拍到一起上街、手裡抱著個小寶寶，外界傳他已為人父，他終於在近日出席「繼承之戰」新一季首映活動上承認了，也感謝大家的關心，此外一切細節就不多透露。
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