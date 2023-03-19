「小鬼當家」麥考利克金 傳已悄悄再添第2個兒子

麥考利克金（中排左一）與布蘭達宋（中排左二）對私事頗為低調。圖／摘自IG

知名藝人的一舉一動雖然大都逃不過外界眼光，仍然有人可以保密到事情發生後才被旁人知悉。「小鬼當家」麥考利克金與另一半布蘭達宋，繼前年生了兒子達柯塔之後，傳已經又再添了一個兒子，然而小時候就飽嘗外界過度關注壓力的麥考利，對小孩保護嚴密，他與布蘭達的社群網站 上都看不太到小孩的相關內容，甚至兩人合照也不多，無怪乎小孩都生了一陣子，大家都還不知道細節。

麥考利克金在全球觀眾心目中，似乎仍是那個古靈精怪的小鬼，外表看來也沒有特別成熟，其實早就年過不惑。幾年前他曾表示希望早點生兒育女，結果現在已經是2寶爸，果真說到做到。他和布蘭達再添個兒子的消息，有如之前裘德洛和現任妻子被發現又生了個小孩很相似，都是當事人守口如瓶，外界知曉後才訝異：「到底什麼時候發生的？」