「小鬼當家」麥考利克金 傳已悄悄再添第2個兒子
知名藝人的一舉一動雖然大都逃不過外界眼光，仍然有人可以保密到事情發生後才被旁人知悉。「小鬼當家」麥考利克金與另一半布蘭達宋，繼前年生了兒子達柯塔之後，傳已經又再添了一個兒子，然而小時候就飽嘗外界過度關注壓力的麥考利，對小孩保護嚴密，他與布蘭達的社群網站上都看不太到小孩的相關內容，甚至兩人合照也不多，無怪乎小孩都生了一陣子，大家都還不知道細節。
麥考利克金在全球觀眾心目中，似乎仍是那個古靈精怪的小鬼，外表看來也沒有特別成熟，其實早就年過不惑。幾年前他曾表示希望早點生兒育女，結果現在已經是2寶爸，果真說到做到。他和布蘭達再添個兒子的消息，有如之前裘德洛和現任妻子被發現又生了個小孩很相似，都是當事人守口如瓶，外界知曉後才訝異：「到底什麼時候發生的？」
妙的是布蘭達雖然在IG上曾發布抱著小baby、看起來充滿母愛的照片，那卻不是她的小孩。她曾表示，過去根本無法想像把自己的演藝事業擱在一旁、以其他的事情為重，但當了媽之後，真的是可以想都不用想就把兒子放在事業之前，因為兒子是世界上最重要的，她希望能當個好媽媽。
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