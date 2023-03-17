尷尬 英俊小生拍性愛片毀形象 兒子竟是被同學告知
演藝圈紅星的形象與人氣一樣重要，若是做出讓社會大眾無法接受的事，形象跌到谷底，事業恐怕也會跟著陪葬。1980年代當紅偶像小生羅伯洛，有著俊俏外表，曾被認為「比湯姆克魯斯還帥」，更是無數少女的夢中情人，不料卻傳出和未成年少女拍性愛影帶的大醜聞，自此影壇地位一落千丈，幾年後才因為在影集「白宮風雲之助理檔案」的出色表演逐漸東山再起，目前是演藝圈知名的帥氣熟男。
羅伯洛就像大多數曾犯錯的人，雖無法迴避過去的醜聞，也不會在家主動提起，他的妻子當然更不可能在孩子們的面前講老公當年犯下的大錯，所以他們的小兒子約翰歐文本來都不知道這件事，直到念中學以後，才在同學的告知下，第一次曉得父親曾經做出這麼嚴重的醜事，一下子不知所措。他形容：「這就很像聖誕老公公，我覺得不會有很多爸媽會特別把小孩叫過來告訴他們，這世上其實沒有聖誕老公公每年來送禮物，通常都是小孩子自己發現事情的真相。也沒有人會說，好的他16歲了，是時候讓我們來告訴他我們年輕的時候做了什麼。」
事發當時羅伯洛才24歲，他被發現在亞特蘭大的酒吧中搭訕了兩個女生，接著把她們帶出場，3人到飯店房間裡大玩3P還拍了下來，糟糕的是3P情色影帶外流後，被發現其中一個女生才16歲，羅伯洛堅稱事前不並知道她才那麼小，最後在事情鬧到法庭後，羅伯洛設法和少女的家人和解。儘管如此，他的形象與事業受到的傷害卻難以估計。多年之後，他認為那是發生在他身上的一件好事，因為他有如把一巴掌打醒，開始戒酒、戒掉一堆不良習慣，也終於定下來結婚，和妻子的婚姻到今年已經32年，反而在好萊塢算得上夠「長壽」，兩個兒子和他都很親密，要是沒有那次教訓，現在這些都不可能會有。
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