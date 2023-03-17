尷尬 英俊小生拍性愛片毀形象 兒子竟是被同學告知

羅伯洛（左）和小兒子約翰歐文不但一起演戲，也一起登上雜誌封面。圖／摘自IG

演藝圈紅星的形象與人氣一樣重要，若是做出讓社會大眾無法接受的事，形象跌到谷底，事業恐怕也會跟著陪葬。1980年代當紅偶像小生羅伯洛，有著俊俏外表，曾被認為「比湯姆克魯斯 還帥」，更是無數少女的夢中情人，不料卻傳出和未成年少女拍性愛影帶的大醜聞，自此影壇地位一落千丈，幾年後才因為在影集「白宮 風雲之助理檔案」的出色表演逐漸東山再起，目前是演藝圈知名的帥氣熟男。

羅伯洛就像大多數曾犯錯的人，雖無法迴避過去的醜聞，也不會在家主動提起，他的妻子當然更不可能在孩子們的面前講老公當年犯下的大錯，所以他們的小兒子約翰歐文本來都不知道這件事，直到念中學以後，才在同學的告知下，第一次曉得父親曾經做出這麼嚴重的醜事，一下子不知所措。他形容：「這就很像聖誕老公公，我覺得不會有很多爸媽會特別把小孩叫過來告訴他們，這世上其實沒有聖誕老公公每年來送禮物，通常都是小孩子自己發現事情的真相。也沒有人會說，好的他16歲了，是時候讓我們來告訴他我們年輕的時候做了什麼。」