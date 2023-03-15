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葉璦菱認了作秀曾找王彩樺代唱 豬哥亮也傻眼

記者林士傑／即時報導
葉璦菱自爆當年請王彩樺代唱。（記者李政龍／攝影）
葉璦菱自爆當年請王彩樺代唱。（記者李政龍／攝影）

資深歌手白冰冰、葉璦菱領軍的「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會延續去年的感動，將在5月13、14日於高流登場，葉璦菱15日在記者會自曝秀場糗事，有次換裝太過慌亂，沒看見內衣勾到裙子就上台，讓台下笑聲不斷。

葉璦菱提到剛出道時常到藍寶石演出，感謝藍寶石大歌廳滋養演藝生涯，懷念常常同檔的藝人高凌風、豬哥亮和白冰冰，對歌手間的情誼互動與後台常常吃的食物（蕃茄沾醬油）印象深刻。

而當年她因為瘋狂趕場累到不行，頻頻發生忘詞的NG慘況，最後請出好友王彩樺躲在後台「幕後代唱」1次，當時連豬哥亮都看傻眼，難以置信直呼：「妳們兩個聲音差那麼多。」她個人風格強烈，透露這些年很多個唱邀約，不過自己患有胃食道逆流，一旦出現壓力便會發作，所以想盡量讓自己輕鬆一點，甚至自嘲「我是懶惰型（藝人）」。

此外，日前創作歌手兒子ØZI舉辦演唱會，葉璦菱看完後覺得超級感動，不過台下女粉絲狂丟內衣，葉璦菱說隔天建議兒子「那段可以再短一點」，因為歌迷丟太多件了。「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會陣容還有王彩樺、西卿、邵大倫、林淑容、康弘、黃妃、黃西田、張秀卿、蔡秋鳳、澎澎、羅時豐，余天、李亞萍擔任13日特別嘉賓，門票18日中午12時在ibon售票系統開賣。

葉璦菱透露這些年很多個唱邀約，但自己屬於懶惰型藝人。（記者李政龍／攝影）
葉璦菱透露這些年很多個唱邀約，但自己屬於懶惰型藝人。（記者李政龍／攝影）
葉璦菱(左)、白冰冰應邀參與「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會。（記者李政...
葉璦菱(左)、白冰冰應邀參與「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會。（記者李政龍／攝影）

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