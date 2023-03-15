葉璦菱認了作秀曾找王彩樺代唱 豬哥亮也傻眼

葉璦菱自爆當年請王彩樺代唱。（記者李政龍／攝影）

資深歌手白冰冰、葉璦菱領軍的「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會延續去年的感動，將在5月13、14日於高流登場，葉璦菱15日在記者會自曝秀場糗事，有次換裝太過慌亂，沒看見內衣勾到裙子就上台，讓台下笑聲不斷。

葉璦菱提到剛出道時常到藍寶石演出，感謝藍寶石大歌廳滋養演藝生涯，懷念常常同檔的藝人高凌風、豬哥亮和白冰冰，對歌手間的情誼互動與後台常常吃的食物（蕃茄沾醬油）印象深刻。

而當年她因為瘋狂趕場累到不行，頻頻發生忘詞的NG慘況，最後請出好友王彩樺躲在後台「幕後代唱」1次，當時連豬哥亮都看傻眼，難以置信直呼：「妳們兩個聲音差那麼多。」她個人風格強烈，透露這些年很多個唱邀約，不過自己患有胃食道逆流，一旦出現壓力便會發作，所以想盡量讓自己輕鬆一點，甚至自嘲「我是懶惰型（藝人）」。