湯姆克魯斯缺席奧斯卡 竟是為了躲妮可基嫚？

湯姆克魯斯開心出席奧斯卡入圍者餐會，正式頒獎典禮卻選擇缺席。（歐新社資料照片）

才落幕不久的第95屆奧斯卡 頒獎典禮，原本被各方視為大看點之一的湯姆克魯斯 ，居然在典禮前幾個小時宣布不會到場，讓觀眾大失所望，而他的缺席也在主持人吉米金莫的開場脫口秀被拿來當笑哏。他以「捍衛戰士：獨行俠」挽救被新冠肺炎疫情打得奄奄一息的電影業，片子風光入圍 奧斯卡最佳影片，值得在典禮上享受所有影人的感恩與激賞，他卻選擇不到現場，大家都想問：「到底發生什麼了？」

根據英國「每日郵報」，湯姆克魯斯早先開心出席奧斯卡入圍者午餐會，一路笑容滿面，所有同業要求合照都不拒絕，更被合作過兩部片的巨導史蒂芬史匹柏盛讚他救了電影業，結果在得知前妻妮可基嫚受邀擔任本屆奧斯卡頒獎人後，為免狹路相逢，乾脆缺席。

他們曾是好萊塢最知名的銀色夫妻，結婚10年卻是離異收場，分道揚鑣後就不再同台，連現身同個場合都幾乎沒有，顯然彼此之間還有打不開的結。

「每日郵報」言之鑿鑿，對信仰很虔誠的阿湯，偏偏碰上不太願意為了他在宗教選擇上退讓的妮可，因而再碰面也是只有尷尬，還很容易被媒體放大，不見面就不會有那麼多的附帶困擾。也有報導稱阿湯真的就純粹是檔期排不開，沒有刻意要躲誰，但他自然不會針對此事出面回應。