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「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立

記者蘇詠智／即時報導
安琪拉貝瑟因對手獲獎時表現出的反應，遭到網友批評。（美聯社）
安琪拉貝瑟因對手獲獎時表現出的反應，遭到網友批評。（美聯社）

第95屆奧斯卡金像獎雖已落幕，相關話題還沒退燒。早先得到最佳女配角獎呼聲頗高的「黑豹2：瓦干達萬歲」安琪拉貝瑟，後來被「媽的多重宇宙」潔美李寇蒂斯擊退，當寇蒂斯在台上發表感人的致詞，卻有網友注意到安琪拉貝瑟坐在台下面無表情，也沒有跟著前座其他人一樣起立為寇蒂斯鼓掌，於是在推特上批評她根本就「輸不起」，稱她的樣子看來「很陰沉」。

64歲的安琪拉貝瑟曾是1990年代黑人女星中最負盛名的演技派女王，曾以「與愛何干」入圍奧斯卡影后，她也連續拿下金球獎和評論家選擇獎的最佳女配角。哪知後來的兩大重要前哨戰—英國影藝學院電影獎、美國演員工會獎分別頒給「伊尼舍林的女妖」凱莉康登、「媽的多重宇宙」潔美李寇蒂斯，她的領跑地位嚴重動搖，奧斯卡果然是潔美李寇蒂斯後來居上勝出。

安琪拉貝瑟一下子流露出心中真正的失落、不像多數未獲獎的入圍者還會裝作為對手開心，也有人為她抱屈，認為她難得不掩飾的真誠反應，不該招來謾罵，反擊：「她當然可以很明顯的為自己沒得獎失望。」 更有一堆漫威迷替她抱屈，認為是影藝學院會員們對漫威影片向來的偏見拖累到安琪拉，讓她失去早該到手的小金人。

影片來源：YouTube E!News

奧斯卡 媽的多重宇宙 入圍

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