「男孩、鼴鼠、狐狸與馬」動人金句多 勇奪奧斯卡

Apple TV+動畫短片「男孩、鼴鼠、狐狸與馬」勇奪奧斯卡最佳動畫短片。(圖：Apple TV+提供)

改編自英國畫家查理麥克斯暢銷數百萬的繪本，同名動畫「男孩、鼴鼠、狐狸與馬」在第95屆奧斯卡 頒獎典禮奪下「最佳動畫短片」獎。這部動畫短片是作者將自己對人生經歷和體悟化為四個截然不同、偶然相遇的朋友。迷路的好奇男孩，只想吃蛋糕的鼴鼠，受過傷的狐狸沉默寡言，溫柔的馬心裡卻藏著祕密。他們帶著各自的故事一起踏上旅程，想找到回家的路。

短片中台詞「你說過最勇敢的話是什麼」、「生活不容易，但你是被愛的」、「你最棒的發現是什麼」、「原來做我自己就足夠了」，藉由四位角色在途中探索善良、勇氣和希望，沒想到這趟冒險的一問一答間，互相治癒了彼此脆弱的環節，發現了人生最珍貴的禮物。