奧斯卡上各種重逢 魔宮、神鬼、今生新娘 最催淚卻是他

約翰屈伏塔表情哀淒緬懷已故合作好友。（路透）

今年奧斯卡 頒獎典禮，除了獎項得主的宣布外，剛好也正上演各種重逢，除了已推出29年的「妳是我今生的新娘」男女主角休葛蘭、安蒂麥道威爾連手頒發最佳美術設計獎外，得到最佳男配角的關繼威，與新作「法貝爾曼」入圍 的史蒂芬史匹柏，也是事隔多年再聚首，他們昔日合作「魔宮傳奇」時，當年的女主角凱蒂卡普蕭正是今日的史匹柏夫人，3人當然要藉此機會再度合照。

而「魔宮傳奇」的老夥伴還不只這3位，頒發最佳影片大獎的哈里遜福特是片中男主角，當他一走到台前，轉播鏡頭立刻拍到台下關繼威開心興奮的表情，最後果然由關繼威演出的「媽的多重宇宙 」得獎，關繼威和其他主要演員、人員上台後還趁機與哈里遜福特來個擁抱，影迷也都感慨，當年的小朋友今日都已是奧斯卡得主，80歲的福伯還只入圍過一次，不知道有沒有機會擁有屬於自己的小金人？

最受矚目的演技獎得主，彼此也曾有過合作關係，影帝布蘭登費雪和最佳男配角關繼威曾在「搖滾原始人」有對手戲，影后楊紫瓊曾在布蘭登費雪掛帥的「神鬼傳奇3」扮演法力強大的女巫，在新科帝后大合照時，兩人當年同台的模樣也再次於觀眾心中浮現。

最尷尬的重逢，差一點要是「貓王艾維斯」入圍影帝的奧斯汀巴特勒與交往9年的舊愛凡妮莎哈金斯，凡妮莎當初努力說服奧斯汀爭取該片的演出，後來片子拍攝初期就傳兩人分手，奧斯汀還被懷疑跟片中演妻子的奧莉薇亞狄容格假戲真作，他因該片登上金球獎影帝後，被訪問到關於演出該片契機，還說是「一個朋友」建議他去試鏡，被凡妮莎的粉絲諷刺：「原來她現在只是一個沒有名字的朋友？」凡妮莎是今年星光大道主持人之一，最後奧斯汀由其他入口進會場，接受另一位主持艾希莉葛雷漢的訪問，成功避開與前女友狹路相逢。