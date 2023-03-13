奧斯卡上各種重逢 魔宮、神鬼、今生新娘 最催淚卻是他
今年奧斯卡頒獎典禮，除了獎項得主的宣布外，剛好也正上演各種重逢，除了已推出29年的「妳是我今生的新娘」男女主角休葛蘭、安蒂麥道威爾連手頒發最佳美術設計獎外，得到最佳男配角的關繼威，與新作「法貝爾曼」入圍的史蒂芬史匹柏，也是事隔多年再聚首，他們昔日合作「魔宮傳奇」時，當年的女主角凱蒂卡普蕭正是今日的史匹柏夫人，3人當然要藉此機會再度合照。
而「魔宮傳奇」的老夥伴還不只這3位，頒發最佳影片大獎的哈里遜福特是片中男主角，當他一走到台前，轉播鏡頭立刻拍到台下關繼威開心興奮的表情，最後果然由關繼威演出的「媽的多重宇宙」得獎，關繼威和其他主要演員、人員上台後還趁機與哈里遜福特來個擁抱，影迷也都感慨，當年的小朋友今日都已是奧斯卡得主，80歲的福伯還只入圍過一次，不知道有沒有機會擁有屬於自己的小金人？
最受矚目的演技獎得主，彼此也曾有過合作關係，影帝布蘭登費雪和最佳男配角關繼威曾在「搖滾原始人」有對手戲，影后楊紫瓊曾在布蘭登費雪掛帥的「神鬼傳奇3」扮演法力強大的女巫，在新科帝后大合照時，兩人當年同台的模樣也再次於觀眾心中浮現。
最尷尬的重逢，差一點要是「貓王艾維斯」入圍影帝的奧斯汀巴特勒與交往9年的舊愛凡妮莎哈金斯，凡妮莎當初努力說服奧斯汀爭取該片的演出，後來片子拍攝初期就傳兩人分手，奧斯汀還被懷疑跟片中演妻子的奧莉薇亞狄容格假戲真作，他因該片登上金球獎影帝後，被訪問到關於演出該片契機，還說是「一個朋友」建議他去試鏡，被凡妮莎的粉絲諷刺：「原來她現在只是一個沒有名字的朋友？」凡妮莎是今年星光大道主持人之一，最後奧斯汀由其他入口進會場，接受另一位主持艾希莉葛雷漢的訪問，成功避開與前女友狹路相逢。
而最讓人感傷的，則是約翰屈伏塔擔任緬懷去世影人段落的引言人，他明顯語帶哽咽，觀眾一下子不明白何以他情緒如此激動，等到畫面一出來，第一位正是和他合演經典賣座片的演歌雙棲傳奇女星奧莉薇亞紐頓強，此時才顯出主辦單位的用心。
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