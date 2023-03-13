我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1周關2銀行 拜登：存戶能拿回錢 納稅人不承擔損失

誤信美開放入境傳言 數百移民硬闖美墨交界邊關

三上悠亞30歲揮別AV殿堂 含淚不捨心境曝光

記者陳建嘉／即時報導
三上悠亞不捨退役。圖／摘自YouTube
三上悠亞不捨退役。圖／摘自YouTube

三上悠亞證實退役，將在30歲這一年退出AV界，她也透過自己的YouTube頻道表明心境，娓娓道來最近的心境，「我不再是AV女優了，我一直決定只做到30歲，這是我的決定，我想在此刻結束它」，並證實在8月結束AV生涯。

「我出道時的夢想，一直都是拿第一，之前以偶像身分出道時，結果卻不如我的想像，我才下定決心開始成為AV女優。」三上悠亞開始梨花帶淚，陣陣傷感，慢慢溫暖她紅潤的雙頰，「雖然有很多困難，但這是我第一次能朝著自己的目標與夢想邁進，我是這樣認為的。」

➤➤➤三上悠亞宣布正式引退 粉絲淚喊「還是會支持」

「我能夠繼續下去，這一切都得感謝粉絲，雖然失去一些東西會很難過，但我想在未來盡力而為」，三上悠亞將於本月8月16日滿30歲，也說自己會一直拍到8月才結束，「到8月之前，還會有很多事情發布，所以請讓我向前看吧」。

粉絲們即便不捨，也只能淚送，紛紛留言「這些年來，很感謝妳一直以來的努力付出」、「以後也希望妳能快樂！未來一定會更好的！好好生活！一起加油吧！」、「辛苦了，祝你以後也有美好的人生」、「從悠亞當偶像時就認識了，覺得她是個非常認真的人，對粉絲也很好，永遠愛妳」。

AV女神三上悠亞宣告退役。圖／摘自IG
AV女神三上悠亞宣告退役。圖／摘自IG

YouTube

上一則

關繼威曾為星途不順改名 驕傲用華語拼音本名奪獎

下一則

奧斯卡／史上最忙孕婦 蕾哈娜到底要換幾套衣服

延伸閱讀

三上悠亞宣布正式引退 粉絲淚喊「還是會支持」

三上悠亞宣布正式引退 粉絲淚喊「還是會支持」
洛城新語╱「媽的多重宇宙」的喜與愁

洛城新語╱「媽的多重宇宙」的喜與愁
神隱7個月曝肺癌末期 26歲偶像蔣智豪崩潰

神隱7個月曝肺癌末期 26歲偶像蔣智豪崩潰
母親同病離世…26歲偶像「肺癌末期」崩潰痛哭：我不抽菸

母親同病離世…26歲偶像「肺癌末期」崩潰痛哭：我不抽菸

熱門新聞

楊紫瓊成為首位亞裔奧斯卡影后。(Getty Images)

奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到

2023-03-12 23:40
這是真人還是AI繪圖？網友製作的「AI真人辨識測驗」，共有20位美女讓您考考眼力。(取自PTT)

20張美女圖 測您能否分辨「誰是AI」

2023-03-06 11:47
奧斯卡金像獎12日舉行頒獎典禮。(美聯社)

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

2023-03-12 23:32
工藤靜香和木村拓哉被爆4月將閃電離婚。（取材自Instagram）

木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動

2023-03-06 20:32
關繼威拿下最佳男配角。(路透)

「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭

2023-03-12 20:46
郭書瑤（中）的雙峰呼之欲出。(取材自YouTube)

郭書瑤洗澡片「邪惡視角」流出 彎腰倒E奶看暈網友

2023-03-09 20:40

超人氣

更多 >
奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到

奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到
奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家
「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭

「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭
「媽的多重宇宙」奪奧斯卡最佳影片 抱回7獎成大贏家

「媽的多重宇宙」奪奧斯卡最佳影片 抱回7獎成大贏家
洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優