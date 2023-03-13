三上悠亞30歲揮別AV殿堂 含淚不捨心境曝光

三上悠亞不捨退役。圖／摘自YouTube

三上悠亞證實退役，將在30歲這一年退出AV界，她也透過自己的YouTube 頻道表明心境，娓娓道來最近的心境，「我不再是AV女優了，我一直決定只做到30歲，這是我的決定，我想在此刻結束它」，並證實在8月結束AV生涯。

「我出道時的夢想，一直都是拿第一，之前以偶像身分出道時，結果卻不如我的想像，我才下定決心開始成為AV女優。」三上悠亞開始梨花帶淚，陣陣傷感，慢慢溫暖她紅潤的雙頰，「雖然有很多困難，但這是我第一次能朝著自己的目標與夢想邁進，我是這樣認為的。」

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「我能夠繼續下去，這一切都得感謝粉絲，雖然失去一些東西會很難過，但我想在未來盡力而為」，三上悠亞將於本月8月16日滿30歲，也說自己會一直拍到8月才結束，「到8月之前，還會有很多事情發布，所以請讓我向前看吧」。