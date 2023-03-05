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克林伊斯威特電影「荒野大鏢客」 果真「參考」黑澤明

記者蘇詠智／即時報導
克林伊斯威特「荒野大鏢客」背後有很多傳奇的故事。圖／摘自imdb
克林伊斯威特「荒野大鏢客」背後有很多傳奇的故事。圖／摘自imdb

將克林伊斯威特從美國B咖男星捧為義式西部片巨星的「荒野大鏢客」，一直被認為是翻版自黑澤明的經典「大鏢客」，本月17日起將在台上映的「配樂大師顏尼歐」中，直接揭露擔任配樂的顏尼歐莫利克奈被導演賽吉歐李昂尼找帶去戲院看「大鏢客」做參考，顏尼歐坦言：「賽吉歐還跟我說明兩片的共同之處。」間接證實了「荒野大鏢客」與黑澤明「大鏢客」之間的難以說破的關係。

然而賽吉歐將「日本武士」搖身變成「西部牛仔」，並沒逃過黑澤明的法眼，直接對簿公堂，不過因顏尼歐在「荒野大鏢客」中以口哨聲為主，伴隨風聲、鐘聲和吉他音樂的配樂實在太過迷人，竟使該片在全球各地瘋狂熱賣，票房開出大紅盤，連黑澤明最後都意外收到15%的分紅，竟比他原作「大鏢客」更賺錢，使得這場訴訟戲劇性出現大逆轉，最後歡喜收場，連男主角克林伊斯威特事後都讚嘆：「這音樂實在太特別了，是不折不扣的轉捩點。」「荒野大鏢客」不只被公認是影史上最成功的一次配樂，顏尼歐莫利克奈也在配樂界成為一代傳奇。

影片來源：YouTube

更驚人的是，顏尼歐與賽吉歐在合作「鏢客三部曲」系列電影大獲成功後，竟在無意間發現彼此竟然是小學同學。「配樂大師顏尼歐」中，顏尼歐提及第一次看見賽吉歐就覺得面熟，直到發現一張全班的合影，才確定兩人不僅是同班同學，照片中還排排站在一起。小學同學後來變成工作拍檔，而且還形影不離，人生巧合充滿驚奇，讓「配樂大師顏尼歐」充滿話題，對於電影迷而言更是不可錯過。

配樂大師顏尼歐莫利克奈的紀錄片即將在台上映。圖／海鵬提供
配樂大師顏尼歐莫利克奈的紀錄片即將在台上映。圖／海鵬提供
「荒野大鏢客」導演賽吉歐李昂尼（左）與配樂顏尼歐莫利克奈後來才發現彼此竟曾是小學...
「荒野大鏢客」導演賽吉歐李昂尼（左）與配樂顏尼歐莫利克奈後來才發現彼此竟曾是小學同學。圖／海鵬提供

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