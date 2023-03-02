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大S遭瘋傳有喜 具俊曄賣場買尿布？經紀人親揭真相

記者林怡秀／即時報導
網路上的男子鏡框和具俊曄戴的眼鏡明顯不同。圖／摘自網路
網路上的男子鏡框和具俊曄戴的眼鏡明顯不同。圖／摘自網路

大S(徐熙媛)和舊愛具俊曄去年3月閃婚，震驚演藝圈，如今兩人結婚滿周年，網路上卻爆出具俊曄疑似代言尿布的廣告，廣告並以「驚 ! 韓國姐夫現身賣場手拿這一物 網 : 難不成有了？！」為題，營造大S有喜的假象，經紀人被問及此事時趕緊澄清，表示廣告中的男子並非具俊曄本尊，呼籲廠商不要以假亂真，反而傷害企業形象。

大S和具俊曄結婚以來各種謠言沒停過，除了大S前婆家張蘭和汪小菲不斷潑髒水，大陸媒體也從未停止造謠，先是指具俊曄拿不出韓國良民證，準備和大S離婚，又稱具俊曄在大S癲癇復發前，捲走大S的2.2億財產要落跑，讓大S忍無可忍，上月底發出聲明，並公開具俊曄的無犯罪證明文件，警告陸媒若再抹黑，將訴諸法律捍衛名譽。

這次具俊曄被傳出接下尿布代言，是因酷似他的一名光頭男子進入賣場選購尿布的畫面流出，並以「驚 ! 韓國姐夫現身賣場手拿這一物 網 : 難不成有了？！」為題，讓外界以為是他的新代言，經紀人表示，廣告中的男子的眼鏡細節和具俊曄不同，再加上服裝、帽子都不一樣，且該男子是理平頭而非光頭，刻意營造成歐巴的形象，「很開心歐巴受到大家的喜愛，歡迎各家廠商來跟我們一起合作，創造利潤！請不要用這種以假亂真、欺騙消費者的方式來博取注意，反而傷害了企業形象。」

事實上具俊曄確實接下醫美新代言，他在廣告影片中一連換上多套造型，還拿起梳子梳頭，幽默自嘲「啊！我是光頭」，愛妻大S立刻轉發到社群分享，並甜誇「好帥喔」，還加上3個愛心符號公然曬恩愛，小S也同步轉發，力挺姊夫「怎麼會那麼有男人味啦」，具俊曄則留言感謝「I Love you ting ting（小S）」，不忘和小姨子互動。

具俊曄剛接下新的代言廣告。圖／經紀人提供
具俊曄剛接下新的代言廣告。圖／經紀人提供
網路上的男子鏡框和具俊曄戴的眼鏡明顯不同。圖／經紀人提供
網路上的男子鏡框和具俊曄戴的眼鏡明顯不同。圖／經紀人提供
網路上流出的疑似具俊曄的男子買尿布，但其實並不是他本人。圖／摘自網路
網路上流出的疑似具俊曄的男子買尿布，但其實並不是他本人。圖／摘自網路

具俊曄 大S 小S

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