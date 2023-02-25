我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機：全家處心積慮

蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了

剛說分手又在一起？李奧納多狄卡皮歐和27歲名模切不斷

記者蘇詠智／即時報導
吉吉哈蒂德與前曖昧對象似仍藕斷絲連。（路透資料照片）
吉吉哈蒂德與前曖昧對象似仍藕斷絲連。（路透資料照片）

被外界貼上「只愛25歲以下小美眉」標籤、據傳很受不了也想重塑形象的李奧納多狄卡皮歐，對於談戀愛也小心翼翼……不是在於保護這些比他小一大截的女生，而是保護他自己！

根據專門報導明星與名流八卦的Radar Online，他過去的感情細節為何不是很常曝光，因為他都會記得要那些女生先簽好保密條款，免得之後分手，從女生嘴裡說出什麼關於他的難聽話。該網站形容他真的對於這件事情像執迷一般，助理手上有一大疊歷任女友簽好的條款，想來恐怕有很多爆出來對他形象不太好的細節，他才會那麼注意要預先防範，而他的人員否認這件事。

眼看外界對他的選擇女友標準百般冷嘲熱諷，李奧納多友人透露他對此真的不開心，希望能夠尋找一位「彼此之間很認真」、就像前女友卡蜜兒莫隆尼那樣的女孩，也被八卦網站譏刺：直到她滿25歲、火花迅速熄滅為止。

早先他和27歲的名模吉吉哈蒂德短暫曖昧，外界以為他的女友年齡條件放寬到27歲，後來他們很快分手，近日還傳出說再也不約會、不碰面，結果兩人馬上又在米蘭出席同一場友人慶生的派對，大概一起待了一個多小時，之後分頭離去，似乎就真的只是與一大群朋友同樂而已，並不算是在約會。

李奧納多狄卡皮歐被傳要求女友都先簽保密條款才能約會，他的人員否認此事。（路透資料...
李奧納多狄卡皮歐被傳要求女友都先簽保密條款才能約會，他的人員否認此事。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐（右）與吉吉哈蒂德（中）近日出席同場的友人慶生派對，之後各自離去...
李奧納多狄卡皮歐（右）與吉吉哈蒂德（中）近日出席同場的友人慶生派對，之後各自離去。圖／摘自twitter

八卦

上一則

真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤

下一則

柏林金熊獎頒給法國紀錄片 新海誠新作、中國片都落空

延伸閱讀

李奧納多分手27歲辣模 知情人曝「女方想當好母親」

李奧納多分手27歲辣模 知情人曝「女方想當好母親」
只交25歲以下嫩妹？ 李奧納多受夠了：真的很煩

只交25歲以下嫩妹？ 李奧納多受夠了：真的很煩
李奧納多狄卡皮歐受夠「只交25歲嫩妹」玩笑 直言真的很煩

李奧納多狄卡皮歐受夠「只交25歲嫩妹」玩笑 直言真的很煩
李奧納多狄卡皮歐唯一深愛的、超過25歲女性只有她？

李奧納多狄卡皮歐唯一深愛的、超過25歲女性只有她？

熱門新聞

中國演員陳晨因病在北京突然過世，年僅38歲。（取材自微博）

中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實

2023-02-20 22:57
人氣很高的男藝人王一博近日宣傳新電影「無名」，受訪時被問到作品與角色的心得時，卻用「不知道」來回答，引發外界熱議。（取材自微博）

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

2023-02-20 07:43
蔡天鳳（左）與郭富城愛妻方媛二人關係極佳。圖／摘自IG

香港名媛蔡天鳳遭碎屍 與郭富城愛妻方媛多年交情

2023-02-24 10:08
周迅(圖)、陳坤驚爆祕婚。(取材自微博)

真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤

2023-02-25 14:13
錢韋杉近來因在美國駕車牌照過期遭當地警方攔檢，並上法院繳罰款。(取材自臉書)

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

2023-02-24 00:38
楊皓如自爆餐廳訂位糗事。(取自楊皓如臉書)

女星訂餐廳「我是藝人楊小姐」卻因跟這字同音悲劇了

2023-02-19 16:02

超人氣

更多 >
港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史
港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人
蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機
港名媛遭碎屍烹煮 網祭25萬美元「懸賞前夫」：要活捉

港名媛遭碎屍烹煮 網祭25萬美元「懸賞前夫」：要活捉
真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤

真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤