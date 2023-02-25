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婚姻真的出問題？班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲都怪對方

記者蘇詠智／即時報導
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲很久沒有像這樣在公開場合開心放閃。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲很久沒有像這樣在公開場合開心放閃。（路透資料照片）

去年7月才在拉斯維加斯舉行午夜婚禮的班艾佛列克珍妮佛洛佩茲，不過才8個月，馬上在公眾眼前就是貌合神離，至少男方的不開心明顯寫在臉上，難道女方一直強調的「有如美夢成真」、20年後的再續前緣，竟然只是一場錯誤？

之前班艾佛列克陪珍妮佛洛佩茲一起出席葛萊美獎頒獎典禮，被鏡頭拍到全程眼神死、充滿著不甚耐煩的感覺，連珍妮佛都必須趁空在他耳朵旁邊提醒，細微的互動被全球觀眾看在眼裡，接著就有網友消遣寫道：「班艾佛列克證明就算你再有錢，還是會被老婆拉著去不感興趣的場合。」事後有傳班其實對於自己變成各方笑柄非常不悅，認真思考當年為何和珍妮佛洛佩茲走不下去，現在又為何重蹈覆轍。

專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」特別把他們兩人的婚姻近況作成封面，堅稱他們婚姻已是一場災難，班在公眾眼前老是又累又不開心，珍妮佛拚命擠出笑容也沒用，該雜誌表示班艾佛列克很不爽珍妮佛控制太多、管得太嚴，又不喜歡讓他和友人們飲酒作樂，更對他的家人和好友都冷漠且無禮，愈想愈難以忍受。

而對事業看得相當重要的珍妮佛洛佩茲，也不開心，她本以為與班艾佛列克的結合會是一加一大於二，能夠彼此拉抬在好萊塢的地位，成為最受矚目的巨星伴侶，結果班老擺出一臉衰相，她很擔心因此破壞外界對他們配對的觀感，影響彼此的演藝圈發展，逼迫班趕快去找婚姻諮詢來幫忙，希望他們婚姻中的危機早點解除，不要再惡化下去。

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲的婚姻被形容是場災難。圖／摘自National E...
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲的婚姻被形容是場災難。圖／摘自National Enquirer

班艾佛列克 珍妮佛洛佩茲 八卦

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