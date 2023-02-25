婚姻真的出問題？班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲都怪對方

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲很久沒有像這樣在公開場合開心放閃。（路透資料照片）

去年7月才在拉斯維加斯舉行午夜婚禮的班艾佛列克 與珍妮佛洛佩茲 ，不過才8個月，馬上在公眾眼前就是貌合神離，至少男方的不開心明顯寫在臉上，難道女方一直強調的「有如美夢成真」、20年後的再續前緣，竟然只是一場錯誤？

之前班艾佛列克陪珍妮佛洛佩茲一起出席葛萊美獎頒獎典禮，被鏡頭拍到全程眼神死、充滿著不甚耐煩的感覺，連珍妮佛都必須趁空在他耳朵旁邊提醒，細微的互動被全球觀眾看在眼裡，接著就有網友消遣寫道：「班艾佛列克證明就算你再有錢，還是會被老婆拉著去不感興趣的場合。」事後有傳班其實對於自己變成各方笑柄非常不悅，認真思考當年為何和珍妮佛洛佩茲走不下去，現在又為何重蹈覆轍。

專門報導明星與名人八卦 的「國家詢問報」特別把他們兩人的婚姻近況作成封面，堅稱他們婚姻已是一場災難，班在公眾眼前老是又累又不開心，珍妮佛拚命擠出笑容也沒用，該雜誌表示班艾佛列克很不爽珍妮佛控制太多、管得太嚴，又不喜歡讓他和友人們飲酒作樂，更對他的家人和好友都冷漠且無禮，愈想愈難以忍受。