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美鄉村歌手挺烏克蘭 新歌邀澤倫斯基獻聲助陣

中央社田納西州納希維爾24日綜合外電報導
24日是俄烏戰爭滿一周年的日子。布萊德派斯里(右)發行一首名為Same Here的新歌，還有烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）獻聲，他在歌曲中自豪談論他的國家和人民。美聯社
24日是俄烏戰爭滿一周年的日子。布萊德派斯里(右)發行一首名為Same Here的新歌，還有烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）獻聲，他在歌曲中自豪談論他的國家和人民。美聯社

美國著名鄉村音樂歌手布萊德派斯里（Brad Paisley）一年前在電視上看到俄羅斯軍隊入侵烏克蘭的新聞，就跟世界上許多人一樣，他對人們逃離家園的畫面感到無助。

影片來源：youtube/ BRADPAISLEY

擁有3座葛萊美獎的布萊德派斯里回憶道：「世界感覺像是到了一個新的境地，數十年來從未有過的處境。」

美聯社報導，24日是俄烏戰爭滿一周年的日子。布萊德派斯里發行一首名為Same Here的新歌，還有烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）獻聲，他在歌曲中自豪談論他的國家和人民。

Same Here收錄在布萊德派斯里的新專輯Son of the Mountains當中，是專輯第一首釋出的歌曲。環球音樂集團納希維爾公司（Universal Music Group Nashville）將在今年稍晚發行這張專輯。

來自西維吉尼亞州的布萊德派斯里，與作曲家米勒（Lee Thomas Miller）和民謠搖滾樂團Dawes主唱泰勒高史密斯（Taylor Goldsmith），共同創作出這首歌。

歌曲當中雖然沒有具體提到烏克蘭，但穿插布萊德派斯里和澤倫斯基透過視訊錄製的對話。澤倫斯基談到烏克蘭人對自由的渴望，還說「我們兩國在這些價值觀上沒有距離」。

布萊德派斯里告訴美聯社：「我們彼此毫無區別。雖然我們身處在不同的地方，國旗也不一樣，說不同的語言，但我們有很多相似之處。」

布萊德派斯里是烏克蘭官方募資平台United24幾位名人大使之一。他還貢獻自己的時間，為其他募款活動出力來幫助烏克蘭人。

布萊德派斯里談到澤倫斯基時說：「我認為他明白藝術是可以接觸到最多人的方式，尤其是觸及人心。」澤倫斯基在成為總統之前，是一名演員與喜劇演員。

布萊德派斯里表示：「他（澤倫斯基）可以發表盡可能多的演說，但也許伴隨旋律，會讓訊息更容易聽進去許多。」

布萊德派斯里並透露，澤倫斯基不僅出現在這首歌當中，還對歌曲提出一些更動建議。

布萊德派斯里說，Same Here的版稅將全數捐給United24，以協助蓋房安置成千上萬名住家在戰爭中被摧毀、流離失所的烏克蘭人。

澤倫斯基 烏克蘭 西維吉尼亞州

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