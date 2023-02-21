轉戰幕後28年 偶像樂團鼻祖露面帥成這樣

侯志堅應邀至「1500聲量音創學院」舉辦講座。圖／1500聲量音創提供

配樂大師侯志堅應邀至「1500聲量音創學院」舉辦講座，聊到跟歌手、演員合作經驗，他對柯佳嬿的領悟力感到相當驚喜，「第一，演員不是歌手，事前準備就滿多的，會想怎麼去帶他們？而且錄音室不是他們熟悉的環境，會擔心他們不適應耳朵裡聽到自己的聲音以及會太想把歌唱好，就表現得很會唱，那也是一個問題。」而柯佳嬿很快進入狀況，過程比預期還要順利。

另外，侯志堅說跟周興哲合作也很有意思，因為周興哲在國外，兩人花很多時間在通訊軟體上溝通，「我很喜歡這種合作方式，就是大家有互相，我把我的專業，在影像上的需求跟他說，然後他把他對自己創作上的意圖來跟我對話，我覺得這是一個很好的互動。」後來作品成功拿下金馬獎最佳原創電影 歌曲，最後侯志堅以1句話形容配樂之於影像的重要，「如果影像是一個主要食材的話，那配樂就是不可或缺的調味料。」

侯志堅是90年代紅極一時的偶像樂團鼻祖「東方快車合唱團」鍵盤手，1995年轉戰幕後，創作超過千首廣告、電影、戲劇等配樂，課堂上除了分享製作配樂的基礎流程外，也解開同學們最常遇到動機發想的難題。他對影像的敏感度歸功於小時候媽媽愛看電影，創作路好像沒遇過什麼阻礙，笑說：「感覺看到影像音樂就出來了，聽起來好像很神奇，但其實很多東西是因為經歷而產生創作欲念，就像第一次失戀、第一次怎麼樣，我形容那是吐出來的。」