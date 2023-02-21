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道指跌近700點 跌幅為今年最大

轉戰幕後28年 偶像樂團鼻祖露面帥成這樣

記者林士傑／即時報導
侯志堅應邀至「1500聲量音創學院」舉辦講座。圖／1500聲量音創提供
侯志堅應邀至「1500聲量音創學院」舉辦講座。圖／1500聲量音創提供

配樂大師侯志堅應邀至「1500聲量音創學院」舉辦講座，聊到跟歌手、演員合作經驗，他對柯佳嬿的領悟力感到相當驚喜，「第一，演員不是歌手，事前準備就滿多的，會想怎麼去帶他們？而且錄音室不是他們熟悉的環境，會擔心他們不適應耳朵裡聽到自己的聲音以及會太想把歌唱好，就表現得很會唱，那也是一個問題。」而柯佳嬿很快進入狀況，過程比預期還要順利。

另外，侯志堅說跟周興哲合作也很有意思，因為周興哲在國外，兩人花很多時間在通訊軟體上溝通，「我很喜歡這種合作方式，就是大家有互相，我把我的專業，在影像上的需求跟他說，然後他把他對自己創作上的意圖來跟我對話，我覺得這是一個很好的互動。」後來作品成功拿下金馬獎最佳原創電影歌曲，最後侯志堅以1句話形容配樂之於影像的重要，「如果影像是一個主要食材的話，那配樂就是不可或缺的調味料。」

侯志堅是90年代紅極一時的偶像樂團鼻祖「東方快車合唱團」鍵盤手，1995年轉戰幕後，創作超過千首廣告、電影、戲劇等配樂，課堂上除了分享製作配樂的基礎流程外，也解開同學們最常遇到動機發想的難題。他對影像的敏感度歸功於小時候媽媽愛看電影，創作路好像沒遇過什麼阻礙，笑說：「感覺看到影像音樂就出來了，聽起來好像很神奇，但其實很多東西是因為經歷而產生創作欲念，就像第一次失戀、第一次怎麼樣，我形容那是吐出來的。」

他提到做配樂時優先考慮速度，就是影片節奏，「我發現音樂對影像的影響非常大，超乎你的想像，我只能說影像如果來明的，那音樂就是來陰的。」他強調配樂也需要懂得「讓戲」，音樂情緒的涉入有時需要很小心，他說：「如果遇到大腕級演員，他們的戲已經很好，對白也很精采，配樂就必須讓戲，不用再畫蛇添足。」有關1500聲量音創學院的詳細資訊請上官網查詢。

侯志堅是偶像樂團鼻祖「東方快車合唱團」鍵盤手。圖／天空音樂製作提供
侯志堅是偶像樂團鼻祖「東方快車合唱團」鍵盤手。圖／天空音樂製作提供
侯志堅歷年來創作超過千首廣告、電影、戲劇等配樂。圖／1500聲量音創提供
侯志堅歷年來創作超過千首廣告、電影、戲劇等配樂。圖／1500聲量音創提供
侯志堅分享製作配樂的方式。圖／1500聲量音創提供
侯志堅分享製作配樂的方式。圖／1500聲量音創提供

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