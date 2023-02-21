強尼戴普女兒被罵「特權」爭議下 裸上身登上雜誌封面

莉莉蘿絲戴普裸身登上雜誌封面。圖／摘自IG Karim Sadli攝影

歐美的演藝世家後代，近來成為被討伐、諷刺的對象，導火線之一就是強尼戴普的女兒莉莉蘿絲在訪問中，表示自己如果被挑中可能是她的條件真的適合，招來一堆人圍剿，批評她身為有特權的人士，得了便宜還賣乖。

經此風波後，她暫不再對相關話題表態，倒是為了新戲宣傳而在「 i-D」雜誌上清涼入鏡，除了封面照明顯裸上身、用雙手遮住前胸避免露點外，內頁的圖片她穿著透明的外衣，胸前兩點幾乎一覽無遺，將再成為話題焦點。

近期成為封面人物的星二代，尚有布萊德彼特 與安琪莉娜裘莉 的親生長女喜蘿，儘管In Touch雜誌因為是八卦 刊物，不可能邀到她特別來拍封面，卻也讓她再次受到矚目。

雜誌稱她現在每周都賺進1萬4000美元，除了會接一些跟跳舞有關的工作外，還會兼家教以及擔任製片助理，負責從一些書籍裡尋找可以拍片的題材，裘莉新片就有她的參與。

她雖然和媽媽一起生活，與父親布萊德彼特也已重拾過去的親情，彼此關係很好，她也幫忙勸媽媽不要再僵持、趕快辦妥離婚，希望父母至少還能做回朋友。