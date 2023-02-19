最美空姐認了昔日靠P圖 狠抽脂「肚子800ml油」移到胸部

林佩瑤透露近日已做抽脂隆胸手術。 圖／截自IG

曾是空姐的林佩瑤因過去參加《超級星光大道 》而走紅，有著絕美外貌、火辣身材，素有「最美空姐」的稱號。17日自爆昔日看起來很瘦的照片，「其實都是修出來的」，更親揭近日神隱背後原因，坦承自己去做了抽脂隆胸手術 。

林佩瑤表示，她上圍雖然豐滿，但下半身卻都是脂肪，「手臂、肚子、背部都是滿滿的肉，即使我曾努力減肥瘦到48公斤，體脂率依舊有26」，更爆料自己私下真實模樣，直言自己手臂跟臉一樣寬，副乳大爆炸又沒有腰身，「你們看到的那些手臂很細、肚子很瘦的照片，當然都是修的」。

林佩瑤透露，自己體重曾經高達54公斤，手術時光肚子就抽出800ml脂肪，讓她忍不住自嘲：「我到底肚子有多油」，但卻也誇讚自己的穿衣術與修圖師的修圖技術。此外，她也表示從肚子抽出的脂肪也都填到胸部，「之前減肥加上年紀關係上胸都消失了，所以這次抽出來的肉肉們，有一部分拿去填上胸了。」