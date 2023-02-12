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超級盃／酋長反撲稱王 馬霍姆斯打破魔咒奪MVP

蕾哈娜超級盃中場秀「肚子好大」證實懷了第2胎

中央社／亞利桑納州格倫代爾12日綜合外電報導
蕾哈娜挺二胎孕肚在超級盃中場表演。（歐新社）
蕾哈娜挺二胎孕肚在超級盃中場表演。（歐新社）

流行歌手蕾哈娜（Rihanna）暫別樂壇多時，今晚在美式足球聯盟NFL冠軍賽「超級盃」（Super Bowl）舞台上復出，獨自撐起中場大秀，但大眾更關注她有喜的消息。

綜合法新社和路透報導，蕾哈娜一身鮮紅登上「超級盃」中場秀的飄浮舞台，許多觀眾猜測她隆起的肚皮是否意味她有孕在身。

代表蕾哈娜發言的數人向「滾石雜誌」（Rolling Stone）和「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）證實上述猜測，這名來自巴貝多的巨星確實懷著第2個孩子。

34歲的蕾哈娜去年5月與饒舌歌手A$AP Rocky生下長子。

期待蕾哈娜推出新曲的歌迷不免失望，蕾哈娜今晚的演出內容都是舊作，包括「小雨傘」（Umbrella）和「璀鑽」（Diamonds）等，舞者群也賣力表演各式驚人雜技。

她沒有像許多明星那樣邀請其他藝人共演，而是獨自撐起整場秀。

超級盃是音樂界最盛大的表演舞台，過去曾受邀演出的巨星包括女神卡卡（Lady Gaga）、碧昂絲（Beyonce）、王子（Prince）、瑪丹娜（Madonna）和滾石樂團（Rolling Stones）。光是在美國，這場演出的電視轉播通常能吸引約1億名觀眾。

蕾哈娜先前為了抗議美式足球聯盟處理種族議題的方式，拒絕在超級盃中場秀演出，但最終仍於今晚登台。她同意演出時說：「這對代表性來說很重要。重要的是讓我兒子看到這一幕。」

蕾哈娜2016年初發行「反了」（Anti）專輯後便暫停錄音工作，但她也沒閒著，忙著發展化妝品、內衣和時尚事業，成了億萬富婆。

她偶爾會有一些作品，最近一次是替電影「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）原聲帶錄音，但她的新專輯短期內似乎還沒有眉目。

蕾哈娜挺二胎孕肚在超級盃中場表演。（路透）
蕾哈娜挺二胎孕肚在超級盃中場表演。（路透）

超級盃 足球 碧昂絲

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