蕾哈娜超級盃中場秀「肚子好大」證實懷了第2胎

流行歌手蕾哈娜(Rihanna)暫別樂壇多時,今晚在美式足球 聯盟NFL冠軍賽「超級盃 」(Super Bowl)舞台上復出,獨自撐起中場大秀,但大眾更關注她有喜的消息。

綜合法新社和路透報導,蕾哈娜一身鮮紅登上「超級盃」中場秀的飄浮舞台,許多觀眾猜測她隆起的肚皮是否意味她有孕在身。

代表蕾哈娜發言的數人向「滾石雜誌」(Rolling Stone)和「好萊塢報導」(The Hollywood Reporter)證實上述猜測,這名來自巴貝多的巨星確實懷著第2個孩子。

Pregnant Rihanna performing Only Girl in the world, fireworks sparking and transitioning into We found love? Oh I screamed. And her vocals are so motherly pic.twitter.com/NrkSqR9uVN