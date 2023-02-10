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「火戰車」導演修．哈德遜86歲辭世 經典作曾奪奧斯卡4獎

中央社／倫敦10日綜合外電報導
英國導演修．哈德遜（右）10日辭世，享壽86歲。圖為修．哈德遜2016年影星安東尼奧班德拉斯（左）合影。（路透）
英國導演修．哈德遜（右）10日辭世，享壽86歲。圖為修．哈德遜2016年影星安東尼奧班德拉斯（左）合影。（路透）

英國導演修．哈德遜（Hugh Hudson）以曾獲奧斯卡最佳影片的作品「火戰車」（Chariots of Fire）聞名，他的家屬說，他今天在倫敦醫院辭世，享壽86歲。

綜合路透社與法新社報導，家屬在聲明中表示，修．哈德遜生了一場病之後逝世，留下妻子瑪麗安．達波（Maryam d'Abo）、兒子湯瑪斯（Thomas）和前妻米契（Susan Caroline Michie）。

修．哈德遜2003年與英國演員瑪麗安．達波再婚，她最知名的角色是在1987年諜報片「007：黎明生機」（The Living Daylights）中飾演主角龐德（James Bond）身邊的佳人。

生於1936年的修．哈德遜在1960年代晚期與1970年代拍攝電視廣告片，後來轉拍紀錄片，包括阿根廷賽車手方吉歐（Juan Manuel Fangio）的傳記與其他劇情片。

1981年推出的「火戰車」以2名英國運動員參加1924年奧林匹克運動會為故事背景，其中一人是年輕猶太人亞伯拉罕斯（Harold Abrahams），他當時頂住反猶太主義壓力，拿下短跑100公尺項目金牌。

這部電影在1982年奧斯卡頒獎典禮上抱走4項大獎，包括最佳影片，修．哈德遜的聲勢也因此水漲船高。

「火戰車」的電影配樂也是經典之作，這首激勵人心的曲子出自希臘作曲家范吉利斯（Vangelis）之手，也拿下奧斯卡最佳原創配樂獎。范吉利斯已於去年5月離世。

修．哈德遜其他知名作品包括1984年的「泰山王子」（Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes）。不過他的電影並非每部都成功，像是1985年的「革命」（Revolution）票房就不佳。

奧斯卡 電影 英國

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