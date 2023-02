「火戰車」導演修．哈德遜86歲辭世 經典作曾奪奧斯卡4獎

英國導演修.哈德遜(右)10日辭世,享壽86歲。圖為修.哈德遜2016年影星安東尼奧班德拉斯(左)合影。(路透)

英國 導演修.哈德遜(Hugh Hudson)以曾獲奧斯卡 最佳影片的作品「火戰車」(Chariots of Fire)聞名,他的家屬說,他今天在倫敦醫院辭世,享壽86歲。

綜合路透社與法新社報導,家屬在聲明中表示,修.哈德遜生了一場病之後逝世,留下妻子瑪麗安.達波(Maryam d'Abo)、兒子湯瑪斯(Thomas)和前妻米契(Susan Caroline Michie)。

修.哈德遜2003年與英國演員瑪麗安.達波再婚,她最知名的角色是在1987年諜報片「007:黎明生機」(The Living Daylights)中飾演主角龐德(James Bond)身邊的佳人。

生於1936年的修.哈德遜在1960年代晚期與1970年代拍攝電視廣告片,後來轉拍紀錄片,包括阿根廷賽車手方吉歐(Juan Manuel Fangio)的傳記與其他劇情片。

1981年推出的「火戰車」以2名英國運動員參加1924年奧林匹克運動會為故事背景,其中一人是年輕猶太人亞伯拉罕斯(Harold Abrahams),他當時頂住反猶太主義壓力,拿下短跑100公尺項目金牌。

這部電影 在1982年奧斯卡頒獎典禮上抱走4項大獎,包括最佳影片,修.哈德遜的聲勢也因此水漲船高。

「火戰車」的電影配樂也是經典之作,這首激勵人心的曲子出自希臘作曲家范吉利斯(Vangelis)之手,也拿下奧斯卡最佳原創配樂獎。范吉利斯已於去年5月離世。

修.哈德遜其他知名作品包括1984年的「泰山王子」(Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes)。不過他的電影並非每部都成功,像是1985年的「革命」(Revolution)票房就不佳。