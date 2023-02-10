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昔玉女偶像曝19歲被要求 「想紅就去睡李奧納多」

記者蘇詠智／即時報導
李奧納多狄卡皮歐就愛跟年輕美眉交往，引起網友冷嘲熱諷。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐就愛跟年輕美眉交往，引起網友冷嘲熱諷。（路透資料照片）

48歲的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）和19歲的女模伊登波蘭妮（Eden Polani）被拍到在派對上坐在一起，外界推測兩人交往中，不少網友早就看不下去他只愛幼齒美眉的作風，在留言板上冷嘲熱諷，雖然他身旁的人員否認他和伊登波蘭妮的緋聞，卻仍止不住各方抨擊。

早前李奧納多在女友卡蜜兒莫隆尼（Camila Morrone）滿25歲後沒多久就跟她分手，等於證實外界講他「只交25歲以下的女友」並沒太大錯誤。原本他深受女性歡迎，開始有人覺得他愈看愈噁心，網友的嘲諷也都非常辛辣，有人寫道：「他在『鐵達尼號』的合作夥伴凱特溫絲蕾（Kate Winslet）入圍奧斯卡時，是22歲，比他的女友還大3歲。」或是「『鐵達尼號』上映時，他的女友都還沒出生。」甚至連他對環保議題的關心，也被消遣為：「終於知道為什麼李奧納多重視環保，因為他想留給這些年輕小美眉更好的地球。」

米夏巴頓曾經被公關建議去勾引大牌巨星來拉抬事業。（路透資料照片）
米夏巴頓曾經被公關建議去勾引大牌巨星來拉抬事業。（路透資料照片）

李奧納多友人為他否認，沒有受到太大注意，媒體反而挖出一篇舊訪問，發現曾因影集「玩酷世代」（The O.C.）紅遍歐美、受到少男少女歡迎的米夏巴頓（Mischa Barton）坦言：「19歲的時候，我公關告訴我，為了我的事業，要趕快去睡了他，我反問，李奧不是30歲了嗎？那時我對交往年長的男性沒啥興趣。」

當時的李奧，正與巴西名模吉賽兒（Gisele Bündchen）分手沒多久，以他對年輕長腿豔女的喜好，碰到正當紅的米夏，很難不感到興趣，也難怪米夏的公關會出這種餿主意。英國出生但長年在好萊塢發展的米夏，於「玩酷世代」扮演叛逆少女，該劇堪稱繼「飛越比佛利」（Beverly Hills）後又一開出亮麗收視、青少年每周必看的轟動大作。日後製作人又採取類似的模式但加強時尚包裝，推出了也很受到年輕人喜愛的「花邊教主」，主角群有好幾位找來類似「玩酷世代」主要演員味道的新秀，女主角布蕾克萊佛莉（ Blake Lively）也跟米夏一樣身材高䠷，又有一雙修長美腿和金色長髮，果然走紅後就變成了李奧的緋聞女友。布蕾克比米夏小了1歲半，顯然不排斥和年長男性交往。

米夏巴頓的舊訪問新出土，固然只是媒體在蹭李奧納多最新緋聞的熱度，卻讓外界對他迷戀嫩妹的印象，更加難以改變，就算友人怎麼為他否認，也對他塑造新形象沒有太大幫助。

長腿、亮麗的伊登波蘭妮，今年才19歲。（取材自Instagram）
長腿、亮麗的伊登波蘭妮，今年才19歲。（取材自Instagram）

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