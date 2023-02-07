年紀的自然退化「令人挫折」吳青峰驚爆1夜失聲
吳青峰所屬的魚丁糸（蘇打綠）下周末將在台北小巨蛋連辦2場演唱會，昨晚他有感而發自認聲音大不如前，上周甚至出現失聲的危急狀況，「看了各個醫生，包含照了內視鏡，都說沒什麼問題，只有扁桃腺輕微發炎以及痰，聲帶則完全正常，可是為什麼發不出聲音？解釋不出來。最終只有一種可能：年紀的自然退化——一種做盡各種努力也抵擋不了的事。」
吳青峰在IG發文說為了籌備演唱會，過年放假期間嚴格忌口，想起去年同樣在年後開唱，仰賴反覆練唱才能心安，「近幾年的演出，也常看到有人說我聲音大不如前，其實不用那些人說，我自己也覺得，就跟評論人外表『他還是老了』一樣，不都是廢話嗎。」
的確隨著年紀漸長，聲音、外型都會有所變化，他說：「以前可以輕輕鬆鬆仗著天生資本，想怎麼唱就怎麼唱，不用開嗓唱三天三夜也不會累。但現在，漸漸嗓子暖機的時間變長了，各方面的控制需要擔心的地方變多了，有時候聲音就這樣任性地自己跑歪了，花的力氣變多了，越來越容易累了。」這時累積多年的經驗自然成為他演出的助力，然而每每感到力不從心的當下，自責感油然而生，尤其上周感冒失聲1夜更是讓他著急。
「雖然現在好多了，可是那種隨時就可能突然沒有聲音的狀況，實在令人挫折」吳青峰無奈地說。正因為他對自己高標要求，一度相當無力，不過他也明白自己必須「接受」現狀，並且擁抱這樣的自己，「如此這般在歲月靜老中掙扎的我的歌聲，如果你們還願意聽的話，那就麻煩你們照顧了。」團員家凱、馨儀跟阿福以及好友路嘉欣跟粉絲紛紛留言替他打氣。
吳青峰IG全文：
警告：這會是一篇充滿情緒的書寫，
算是非常赤裸的心聲，
不想被影響的人就看看照片可愛的吳媽媽就好，
雖然我相信會看完長文的人也不多啦哈哈。
前幾天是一年前就訂好行程的出遊，
好久沒帶媽媽出來走走，
訂的時候並沒有想到，
後來演唱會的日程會安排緊接在後。
過年前後，每天跟君豪都有一些檔案的來往討論，
有一天君豪說「你怎麼過年都還在工作不放假」，
（終於把他逼瘋了！？）
我回他「我也沒想到連續兩年都把演唱會排在過年後」。
過年期間以及出遊時，冰、酒、糖、炸……都不能碰，
說實話這假實在放得很壓抑（好啦我有吃了幾口甜的）。
去年此時，從跨年在挪威一路到過年回到台北隔離，
靠著每天把演唱會歌單唱一遍的練習讓自己心安，
今年也是如此。
近幾年的演出，也常看到有人說我聲音大不如前，
其實不用那些人說，我自己也覺得，
就跟評論人外表「他還是老了」一樣，不都是廢話嗎。
隨著年紀增長，不要說聲音了，
照照鏡子，都跟20年前不一樣吧。
說別人是很簡單的事，
躲在暗處談論與自己無涉的領域更是輕鬆。
歌手算是一種聲音的運動員吧，
以前可以輕輕鬆鬆仗著天生資本，
想怎麼唱就怎麼唱，不用開嗓唱三天三夜也不會累。
但現在，漸漸嗓子暖機的時間變長了，
各方面的控制需要擔心的地方變多了，
有時候聲音就這樣任性地自己跑歪了，
花的力氣變多了，越來越容易累了......
雖然隨著經驗也能調度各種不同的方式去填補各種狀況，
年歲也有帶來更多的情感層次與氣息穩定，
但也常常難免有力不從心而開始自責，
時間帶來的有好有壞，有時候也會突然絆倒你。
上週感冒，沒有太不舒服，
但竟一夜之間變成「完全失聲」的狀態，
看了各個醫生，包含照了內視鏡，
都說沒什麼問題，只有扁桃腺輕微發炎以及痰，
聲帶則完全正常，
可是為什麼發不出聲音？解釋不出來。
最終只有一種可能：年紀的自然退化——
一種做盡各種努力也抵擋不了的事。
（該不會吃了兩口甜的被懲罰了吧！）
雖然現在好多了，
可是那種隨時就可能突然沒有聲音的狀況，
實在令人挫折。
你們懂得那種感覺嗎：
一直在面對自己最珍惜的東西偶爾失控，
突然會完全失去，卻怎麼也找不出原因，
能體會有多無奈嗎？
有時候我們隨意的一句留言，
都有可能在別人最無奈痛苦的點上，
變成踐踏。
在2020年《十六葉》連續18場的時候，
那個從前一旦唱不好就開始在台上不斷縮小萎靡的我，
開始學著坦然跟自己每天不一樣的狀態相處，
觀眾也很貼心地去欣賞每天不一樣聲音的我，
並願意將每一次視為唯一、一起感受，
這也是Live的重要神秘美好之處。
最近演出前的我，一次比一次緊張，
各種檢查、保養、訓練……不斷嘗試，
也還是常常有一種，就算準備再充分、再努力，
聲音狀態好不好，就是得看運氣的感覺，
有時也會萌生「不能保證每次都能在最佳狀態的我是否沒有資格演出」的念頭。
快要20年了，我敢說對於做專輯、做音樂這件事，
我的熱情、興趣與各種想法都有增無減，非常神奇；
但是如果問在台上唱歌快不快樂……我無法肯定地回答。
每次在演出後反省自己演唱中的偏差，
身邊的人老是用不可置信的語氣說明明唱很好，
或擺出一副你有什麼毛病的表情，
那常常是我最寂寞的時刻。
曾經我人生的願望就是四十歲退休，
當安室奈美惠從容轉身的時候，
暗嘆那實在是夢想中的夢想啊。
幾年前個人剛開始solo的時候，
一次訪問的一句玩笑話「人生36才開始」，
當時的我，並不知道說完這句話不到半年，
我的人生真的被迫歸零再開始，
幸好我的個性一直還算不怕努力的吧。
請包容一個出遊壓抑的中年男子碎碎念，
並非討拍，也請別擔心，那不是我樂見的。
其實我很少表達這類心聲，如果你看到這裡，
真心謝謝你陪我將這裡變成一個可以自在說話的空間，
能將這些懸浮的心思書寫下來我感到舒坦多了，
大不如前也罷，就長成一個全新的自己吧。
我相信一旦唱起歌，音樂還是會召喚我沉浸在歌裡，
在那之前我也必須「接受」現狀，與擁抱這樣的自己，
如此這般在歲月靜老中掙扎的我的歌聲，
如果你們還願意聽的話，那就麻煩你們照顧了。
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