年紀的自然退化「令人挫折」吳青峰驚爆1夜失聲

吳青峰(右)開心帶著媽媽出遊，過程必須為了演唱會嚴格忌口。圖／摘自IG

吳青峰所屬的魚丁糸（蘇打綠）下周末將在台北小巨蛋連辦2場演唱會，昨晚他有感而發自認聲音大不如前，上周甚至出現失聲的危急狀況，「看了各個醫生，包含照了內視鏡，都說沒什麼問題，只有扁桃腺輕微發炎以及痰，聲帶則完全正常，可是為什麼發不出聲音？解釋不出來。最終只有一種可能：年紀的自然退化——一種做盡各種努力也抵擋不了的事。」

吳青峰在IG發文說為了籌備演唱會，過年放假期間嚴格忌口，想起去年同樣在年後開唱，仰賴反覆練唱才能心安，「近幾年的演出，也常看到有人說我聲音大不如前，其實不用那些人說，我自己也覺得，就跟評論人外表『他還是老了』一樣，不都是廢話嗎。」

的確隨著年紀漸長，聲音、外型都會有所變化，他說：「以前可以輕輕鬆鬆仗著天生資本，想怎麼唱就怎麼唱，不用開嗓唱三天三夜也不會累。但現在，漸漸嗓子暖機的時間變長了，各方面的控制需要擔心的地方變多了，有時候聲音就這樣任性地自己跑歪了，花的力氣變多了，越來越容易累了。」這時累積多年的經驗自然成為他演出的助力，然而每每感到力不從心的當下，自責感油然而生，尤其上周感冒失聲1夜更是讓他著急。

「雖然現在好多了，可是那種隨時就可能突然沒有聲音的狀況，實在令人挫折」吳青峰無奈地說。正因為他對自己高標要求，一度相當無力，不過他也明白自己必須「接受」現狀，並且擁抱這樣的自己，「如此這般在歲月靜老中掙扎的我的歌聲，如果你們還願意聽的話，那就麻煩你們照顧了。」團員家凱、馨儀跟阿福以及好友路嘉欣跟粉絲紛紛留言替他打氣。

吳青峰IG全文：

警告：這會是一篇充滿情緒的書寫，

算是非常赤裸的心聲，

不想被影響的人就看看照片可愛的吳媽媽就好，

雖然我相信會看完長文的人也不多啦哈哈。

前幾天是一年前就訂好行程的出遊，

好久沒帶媽媽出來走走，

訂的時候並沒有想到，

後來演唱會的日程會安排緊接在後。

過年前後，每天跟君豪都有一些檔案的來往討論，

有一天君豪說「你怎麼過年都還在工作不放假」，

（終於把他逼瘋了！？）

我回他「我也沒想到連續兩年都把演唱會排在過年後」。

過年期間以及出遊時，冰、酒、糖、炸……都不能碰，

說實話這假實在放得很壓抑（好啦我有吃了幾口甜的）。

去年此時，從跨年在挪威一路到過年回到台北隔離，

靠著每天把演唱會歌單唱一遍的練習讓自己心安，

今年也是如此。

近幾年的演出，也常看到有人說我聲音大不如前，

其實不用那些人說，我自己也覺得，

就跟評論人外表「他還是老了」一樣，不都是廢話嗎。

隨著年紀增長，不要說聲音了，

照照鏡子，都跟20年前不一樣吧。

說別人是很簡單的事，

躲在暗處談論與自己無涉的領域更是輕鬆。

歌手算是一種聲音的運動員 吧，

以前可以輕輕鬆鬆仗著天生資本，

想怎麼唱就怎麼唱，不用開嗓唱三天三夜也不會累。

但現在，漸漸嗓子暖機的時間變長了，

各方面的控制需要擔心的地方變多了，

有時候聲音就這樣任性地自己跑歪了，

花的力氣變多了，越來越容易累了......

雖然隨著經驗也能調度各種不同的方式去填補各種狀況，

年歲也有帶來更多的情感層次與氣息穩定，

但也常常難免有力不從心而開始自責，

時間帶來的有好有壞，有時候也會突然絆倒你。

上週感冒，沒有太不舒服，

但竟一夜之間變成「完全失聲」的狀態，

看了各個醫生，包含照了內視鏡，

都說沒什麼問題，只有扁桃腺輕微發炎以及痰，

聲帶則完全正常，

可是為什麼發不出聲音？解釋不出來。

最終只有一種可能：年紀的自然退化——

一種做盡各種努力也抵擋不了的事。

（該不會吃了兩口甜的被懲罰了吧！）

雖然現在好多了，

可是那種隨時就可能突然沒有聲音的狀況，

實在令人挫折。

你們懂得那種感覺嗎：

一直在面對自己最珍惜的東西偶爾失控，

突然會完全失去，卻怎麼也找不出原因，

能體會有多無奈嗎？

有時候我們隨意的一句留言，

都有可能在別人最無奈痛苦的點上，

變成踐踏。

在2020年《十六葉》連續18場的時候，

那個從前一旦唱不好就開始在台上不斷縮小萎靡的我，

開始學著坦然跟自己每天不一樣的狀態相處，

觀眾也很貼心地去欣賞每天不一樣聲音的我，

並願意將每一次視為唯一、一起感受，

這也是Live的重要神秘美好之處。

最近演出前的我，一次比一次緊張，

各種檢查、保養、訓練……不斷嘗試，

也還是常常有一種，就算準備再充分、再努力，

聲音狀態好不好，就是得看運氣的感覺，

有時也會萌生「不能保證每次都能在最佳狀態的我是否沒有資格演出」的念頭。

快要20年了，我敢說對於做專輯、做音樂這件事，

我的熱情、興趣與各種想法都有增無減，非常神奇；

但是如果問在台上唱歌快不快樂……我無法肯定地回答。

每次在演出後反省自己演唱中的偏差，

身邊的人老是用不可置信的語氣說明明唱很好，

或擺出一副你有什麼毛病的表情，

那常常是我最寂寞的時刻。

曾經我人生的願望就是四十歲退休 ，

當安室奈美惠從容轉身的時候，

暗嘆那實在是夢想中的夢想啊。

幾年前個人剛開始solo的時候，

一次訪問的一句玩笑話「人生36才開始」，

當時的我，並不知道說完這句話不到半年，

我的人生真的被迫歸零再開始，

幸好我的個性一直還算不怕努力的吧。

請包容一個出遊壓抑的中年男子碎碎念，

並非討拍，也請別擔心，那不是我樂見的。

其實我很少表達這類心聲，如果你看到這裡，

真心謝謝你陪我將這裡變成一個可以自在說話的空間，

能將這些懸浮的心思書寫下來我感到舒坦多了，

大不如前也罷，就長成一個全新的自己吧。

我相信一旦唱起歌，音樂還是會召喚我沉浸在歌裡，

在那之前我也必須「接受」現狀，與擁抱這樣的自己，

如此這般在歲月靜老中掙扎的我的歌聲，