威爾史密斯掌摑風波快一年 小威廉絲喊原諒

威爾史密斯去年冬天推出新片，迴響並不熱烈。（路透資料照片）

轉眼又到了奧斯卡金像獎的熱季，許多人至今無法忘記去年頒獎典禮上，威爾史密斯 無預警上台甩了開他妻子玩笑的克里斯洛克一巴掌那畫面，眼看到現在即將邁向一周年，威爾去年底推出的Apple TV+電影 「自由路上」並未有太熱烈的迴響，他是否還有機會重返榮耀？

威爾史密斯登上奧斯卡影帝的作品「王者理查」主角本尊—網壇名將小威廉 絲，近日接受CBS名主播蓋兒金訪問時，終於對關於威爾的話題表達意見：「我覺得那是一部非常了不起的電影，我也覺得它得到很了不起的電影獎項肯定，可是在那事情之後，似乎鋒頭都被遮掩了。」

小威廉絲卻希望大家還是能夠給片中演她父親的威爾史密斯再一次機會，頗能感同身受他的處境：「我覺得自己也曾經處在壓力極大的情況下，也犯過非常多的錯誤，我曾經面臨過類似的情形，我也做錯過，但那不是世界末日。我們都不完美，都只是普通人，大家彼此都多一點友善，我認為這點常常被遺忘。」