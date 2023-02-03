艾倫狄珍妮絲歷經形象風暴和妻再許婚誓 哈利梅根見證

艾倫狄珍妮絲（右）與波霞狄羅西的婚姻一直被唱衰，兩人卻沒有分手。（路透資料照片）

這幾年間經過形象跌谷底、節目被迫收攤等打擊的艾倫狄珍妮絲 ，身旁一直有妻子波霞狄羅西的陪伴，兩人的婚姻儘管時常被八卦刊物唱衰，卻從未公開鬧翻。近日波霞歡度50大壽、在友人克莉絲詹納的見證下，與艾倫再度許下對彼此的承諾，昭告天下真情不變。

影片來源：youtube/Graeme ONeil

艾倫狄珍妮絲與波霞狄羅西結婚到今年快要滿15年，兩人在確認自身性向前都曾與男性交往過，很能夠理解對方的心路歷程。過去兩年多無疑是艾倫生命中最低潮的時光之一，她被控訴是「雙面人」，在「艾倫秀」看似和善親切卻對工作人員和部分來賓盛氣凌人，製造讓人不舒服的有毒工作環境，她宣告會改善，收視數字卻一路向下探底，終於在去年收攤。之後艾倫的舊愛之一安海契車禍猝逝，兩人交往到分手的一些不愉快往事又被外界挖出，艾倫的情緒再度受到影響。