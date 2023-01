蕾哈娜相隔6年華麗回歸 亮相超級盃中場秀

相隔多年,蕾哈娜將在2月12日第57屆超級盃中場秀重返歌唱舞台。(圖:Apple TV+提供)

天后正式回歸,蕾哈娜因為懷孕、經營美妝副業,已有近6年時間未回到大眾眼光,她的首場演出即是以第57屆超級盃 中場秀的表演巨星身分重返歌壇,這也是首場由Apple Music贊助的中場秀。

蕾哈娜唱紅「Umbrella」、「Love the Way You Lie」、「Diamonds」等多首經典金曲,但近年積極發展副業,不僅自創美妝品牌Fenty Beauty,也與LVMH集團合作打造服裝品牌Fenty,以及近年話題度超高的內衣系列Savage X Fenty,而她與男友也在去年5月正式迎來一子,眼見事業得意,她終於在去年底宣告以「黑豹2」主題曲「Lift Me Up」華麗回歸,沒想到這僅是前奏,之後更將正式推出一連串舞台活動。