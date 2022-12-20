出道26年首度被狠甩耳光 宋慧喬真實反應曝光

宋慧喬這次角色和過去大不相同。圖／Netflix提供

宋慧喬 20日出席新戲「黑暗榮耀」記者會，神級美貌再度震驚四座。她這次突破自我，化身復仇女王，與王牌編劇金銀淑聯手，要讓觀眾看到截然不同的新作品。

「黑暗榮耀」描述夢想成為建築師的文同珢(宋慧喬 飾)在高中時期因被朴涎鎭(林知衍 飾)、全宰寯(朴成焄 飾)等人霸凌 而主動退學，數年後朴涎鎭當上主播，還與小開河度領(鄭星一 飾)風光結婚生子，但就在孩子上小學後，蟄伏多年的文同珢現身該校擔任孩子的班導師，並在朱如炡(李到晛 飾)、姜賢南(廉惠蘭 飾)的協助下，開始對當年的霸凌者朴涎鎭等人進行徹底狠心報復的邪惡悲傷故事。

影片來源：YouTube Netflix Asia

金銀淑編劇與宋慧喬繼「太陽的後裔」後再度合作，兩人都是首次挑戰復仇劇碼。金銀淑素有「浪漫愛情教科書」之稱，她在記者會上提到，自己也是家長，所以校園霸凌的題材是近在咫尺的話題，本來擔心女兒會因自己而受到不必要的關注，更擔心會不會產生其他誤會，不過因為明年將升高二的女兒曾問了一句「媽媽覺得我打死人會更心痛？還是覺得被打得死去活來更心痛呢？」，讓她思考受害者們的共同點就是比起實際的補償，其實最想要的還是加害者們真誠的道歉，而這道歉的意義是讓被害者們找回原本的尊嚴和名譽，唯有道歉才能讓這些事情回到原點，因此讓自己有了動力寫出第一部復仇劇。

宋慧喬在記者會上依舊是全場焦點。圖／Netflix提供

談到二度與宋慧喬合作，金銀淑盛讚宋慧喬的角色還原度是除了導演 評的120％之外，自己要再多加1％成為121％，並表示一開始看未剪接版本時忍不住起雞皮疙瘩、瞠目結舌，才知道原來宋慧喬會有這樣的表情、聲音和腳步，跟自己私下見到的宋完全不同，也由於女神如此地投入角色當中，讓金編忍不住表示絕對不能與宋結怨，之後每當她打電話給自己時，都一定會在電話響兩聲內接起來，笑稱大家看過本劇之後就會明白了。

宋慧喬(右三)挑戰校園霸凌題材。圖／Netflix提供

宋慧喬被問到接演理由時，回答這是自己一直想拍的題材和角色，終於遇到這樣的作品。雖然要詮釋角色會很難，但演得很開心，比起被害者的可憐模樣她更希望展現出堅強的樣子。出道26年的她坦言演戲這麼久第一次被這樣真實地狠甩耳光，當時一度被打傻了，也想不起下一句台詞。

而林知衍飾演擁有天使臉孔、惡魔心腸的富二代，這也是她從影以來第一次演反派角色，劇中甩宋慧喬巴掌的場面讓她坦言相當苦惱和困難，但因為導演說「就真正用力地打一次」，於是她就豁出去甩下去，被主持人稱讚一定會成為經典場面。「黑暗榮耀」第1部共8集，將於12/30(五)下午4時在Netflix上架，第2部預計於明年3月上線。