太胖害死李奧納多？凱特溫絲蕾怒嗆酸民：這是霸凌

「鐵達尼號」結局多年來被影迷爭論不已,女主角亦常被嘲諷為「太胖害死愛人」。(取材自IMDb)

凱特 溫絲蕾(Kate Winslet)與導演 詹姆斯卡麥隆(James Cameron)繼25年前「鐵達尼號」(Titanic)後再度攜手合作「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)。不過許多影迷仍難忘當年「鐵達尼號」結局,李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)為了愛人讓出浮板,最終溺斃;有人甚至嘲諷是女主角太胖,才害死李奧納多,讓凱特溫絲蕾直接開嗆。

當初「鐵達尼號」熱映時,凱特溫絲蕾的體型被各國媒體消遣,她苦笑道:「顯然,我太胖了。可是我根本他X的不胖,他們真的很過分。」她對於片中的結局,這麼說道:「我最後一次講清楚,他當然可能可以一起躺在門板上,但那就沒辦法讓門板繼續漂浮,最後這就不是一個可行的辦法。」

時至今日,仍有影迷戲稱凱特扮演的女主角太胖,門板上才容不下另外一個人,對此凱特直言:「如果我能讓時光倒流,我會改變我的語氣,對他們嗆道:你們怎麼敢這樣對我?我是個年輕女生,我的身體還在改變,我還在弄清楚怎麼回事,我很沒安全感,我很害怕,不要讓這件已經很難受的事變得更糟糕,這是霸凌 !」