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縱橫影視歌壇多棲天后雪兒傷心宣布：媽媽走了

記者蘇詠智／即時報導
雪兒是好萊塢重量級的天后，演戲、唱歌都成績斐然。（路透資料照片）
雪兒是好萊塢重量級的天后，演戲、唱歌都成績斐然。（路透資料照片）

影視歌多棲資深天后雪兒，在推特上哀傷宣布96歲的母親喬琪亞荷特已經去世，喬琪亞近來疾病纏身，9月時才出院，雪兒為了照顧她，好一陣子沒有在社群網站上發文，特別解釋母親的病時好時壞，透露喬琪亞患有肺炎，但情況已經好多了，不料出院後兩個多月，病況又再度嚴重，這一次沒能擊退病魔。

雪兒縱橫演藝圈多年，除了曾分別以「發暈」、「面具」登上奧斯卡與坎城影后寶座，也得過葛萊美獎和艾美獎，多方面的才華深獲肯定，這其實都是來自母親喬琪亞的鼓勵與啟發。喬琪亞曾經演過戲也當過製作人，更是詞曲作者，很早就發現雪兒對演藝工作的興趣，支持她追求夢想。

雪兒的感情世界頗為精彩，和湯姆克魯斯、方基墨等都傳過緋聞，近來則與小自己40歲的音樂監製亞歷山大愛德華茲大談「母子戀」，這方面也頗有乃母之風，喬琪亞曾經先後和6位男性結婚又離異，與雪兒的父親還在離婚後多年又結婚，但再度離異收場，頗為敢愛敢恨。

不同於演藝圈很多父女或母女感情疏離、甚至不相往來，雪兒和喬琪亞一直都很親密，雪兒在9月多接喬琪亞出院時，還曾在社群網站上寫道：「家對她就是最好的藥，她已經好多了。」可惜喬琪亞最終仍撒手人寰，雪兒也難過寫道：「媽媽走了。」演藝圈好友和粉絲們都獻上安慰，希望她能節哀。

雪兒（左）與母親喬琪亞向來感情親密。（路透資料照片）
雪兒（左）與母親喬琪亞向來感情親密。（路透資料照片）

社群網站 艾美獎 湯姆克魯斯

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