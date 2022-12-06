知名經紀人邀王力宏到賭城開唱 首吐內幕「他很善良」

邱瓈寬直誇王力宏很善良。圖／本報系資料照

王力宏 與李靚蕾 仍在打離婚官司，應知名台灣經紀人邱瓈寬（寬姐）之邀，將於明年1月28日在賭城 Resorts World Las Vegas開唱，場內可容納4703人，代表即將啟動全新巡演？邱瓈寬表示後續尚未定案，前提是王力宏必須處於舒服的狀態之下，接著打趣說「他也要賺奶粉錢啊」。

聊起2002年雙方合作的「不可思議 」 世界巡演，寬姐說王力宏在工作方面向來要求完美，加上擅長多種樂器，因此替他安排打鼓秀，除了安裝升降舞台，並額外增加360度的旋轉特效。

她說，當時王力宏得知有媲美特技的演出內容，躍躍欲試直呼好啊，小型舞台先是前後各90度垂直，接著王力宏必須對抗地心引力，在360度旋轉的台上賣力打鼓，果真一鳴驚人獲得滿堂彩，寬姐透露王力宏彩排時一度流鼻血，顯見他的拚勁。