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知名經紀人邀王力宏到賭城開唱 首吐內幕「他很善良」

記者林士傑／即時報導
邱瓈寬直誇王力宏很善良。圖／本報系資料照
邱瓈寬直誇王力宏很善良。圖／本報系資料照

王力宏李靚蕾仍在打離婚官司，應知名台灣經紀人邱瓈寬（寬姐）之邀，將於明年1月28日在賭城Resorts World Las Vegas開唱，場內可容納4703人，代表即將啟動全新巡演？邱瓈寬表示後續尚未定案，前提是王力宏必須處於舒服的狀態之下，接著打趣說「他也要賺奶粉錢啊」。

聊起2002年雙方合作的「不可思議 」 世界巡演，寬姐說王力宏在工作方面向來要求完美，加上擅長多種樂器，因此替他安排打鼓秀，除了安裝升降舞台，並額外增加360度的旋轉特效。

她說，當時王力宏得知有媲美特技的演出內容，躍躍欲試直呼好啊，小型舞台先是前後各90度垂直，接著王力宏必須對抗地心引力，在360度旋轉的台上賣力打鼓，果真一鳴驚人獲得滿堂彩，寬姐透露王力宏彩排時一度流鼻血，顯見他的拚勁。

如今彼此將於明年1月合作，寬姐說王力宏在這一年來沒有荒廢創作，對音樂一直懷抱著熱忱，相當肯定他，至於過去王力宏、李靚蕾幾乎是各說各話，會不會覺得王力宏受到委屈？寬姐表示王力宏在她的眼中一直都很善良，王力宏在停工期間得知她情緒不好，還會反過來安慰她，「委不委屈要去問他，但我知道他透過信仰找到很多力量，其他的事就交給上帝決定。」

王力宏2002年在香港開唱時挑戰360度打鼓秀。圖／本報系資料照
王力宏2002年在香港開唱時挑戰360度打鼓秀。圖／本報系資料照
王力宏因婚變沉潛一年，將於明年1月在美國開唱。圖／寬魚國際提供
王力宏因婚變沉潛一年，將於明年1月在美國開唱。圖／寬魚國際提供

王力宏 李靚蕾 賭城

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