布萊德彼特新戀情話題發燒 2前妻都準備出書爆料？

珍妮佛安妮絲頓（左）有可能在自傳書籍中大爆與布萊德彼特分手內幕的猛料。（歐新社資料照片）

過往在觀眾心目中印象始終不差的布萊德彼特 ，雖然因為安琪莉娜裘莉 的控訴她對自己與孩子動粗，影響部分觀眾對他的看法，卻沒有沒出現雪崩式的形象危機。據歐美媒體報導，裘莉打算在孩子的監護權歸屬搞定後出書，揭露部分婚姻裡的真相，不管有沒有火力全開，小布 的形象可能又會再被打擊。然而他並沒太感到困擾，近日與小自己一半歲數的珠寶業美女伊妮絲迪拉蒙約會，成為矚目焦點，還登上雜誌封面，外界好奇裘莉的想法，她擺出事不關己的態度，不想讓人看笑話。

布萊德彼特過去幾年深陷和裘莉的法庭攻防戰，一度感到心情沮喪，直到今年開始，情緒明顯好轉，八卦刊物都稱是他的感情有了新的春天，才會讓他心情變好，但他的緋聞女友、名模艾蜜莉瑞特考斯基已經證實並不是真命天女，反而近來和他一起聽演唱會被拍到的伊妮絲迪拉蒙，才正和他打得火熱。伊妮絲的年紀雖然才只有他的一半，不僅才華出眾又通多種語言，讓他相當滿意，足以忘記裘莉和離婚官司帶來的不愉快。