布萊德彼特新戀情話題發燒 2前妻都準備出書爆料？
過往在觀眾心目中印象始終不差的布萊德彼特，雖然因為安琪莉娜裘莉的控訴她對自己與孩子動粗，影響部分觀眾對他的看法，卻沒有沒出現雪崩式的形象危機。據歐美媒體報導，裘莉打算在孩子的監護權歸屬搞定後出書，揭露部分婚姻裡的真相，不管有沒有火力全開，小布的形象可能又會再被打擊。然而他並沒太感到困擾，近日與小自己一半歲數的珠寶業美女伊妮絲迪拉蒙約會，成為矚目焦點，還登上雜誌封面，外界好奇裘莉的想法，她擺出事不關己的態度，不想讓人看笑話。
布萊德彼特過去幾年深陷和裘莉的法庭攻防戰，一度感到心情沮喪，直到今年開始，情緒明顯好轉，八卦刊物都稱是他的感情有了新的春天，才會讓他心情變好，但他的緋聞女友、名模艾蜜莉瑞特考斯基已經證實並不是真命天女，反而近來和他一起聽演唱會被拍到的伊妮絲迪拉蒙，才正和他打得火熱。伊妮絲的年紀雖然才只有他的一半，不僅才華出眾又通多種語言，讓他相當滿意，足以忘記裘莉和離婚官司帶來的不愉快。
不過布萊德彼特的新緋聞，也讓一些老影迷感到失落，他們期待他能與首任前妻珍妮佛安妮絲頓復合，可惜布裘婚變到現在6年多，他和珍妮佛之間除了關係好轉、不再斷絕往來外，並沒有更進一步，離復合還很遠，近日珍妮佛接受各大媒體的訪問，外界更能理解她的想法，顯然當初小布與她婚變，造成的傷害依就讓她難以忽視，她也有可能在自己要推出的自傳專書中把那時的醜陋真相一五一十寫出來，到時候不只小布，裘莉也會跟著被打擊，外界都準備看好戲。
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