新劇宣傳牽扯唐嫣 羅晉護妻刪光圖文怒轟：不玩了

羅晉(左)、唐嫣結婚4年夫妻恩愛。圖／摘自微博

中國男星羅晉與唐嫣2018年結婚，婚後育有1女，一家三口幸福甜蜜，2人更是演藝圈人人稱羨的銀色夫妻，但近日他主演的新劇「天下長河」開播，正值宣傳期，羅晉卻不僅將微博 中相關該劇圖文全部刪除，更發文開罵：「觸碰到我的底線！」大呼：「不跟你們玩兒了」引發網友議論紛紛。

近日，羅晉主演新劇「天下長合」開播，為了宣傳該劇，劇組想盡辦法提升熱度，刻意在微博開了話題「羅晉新劇老婆被群嘲」，未料部分網友以為講的是唐嫣，紛紛點進去看，才發現是新劇宣傳，新劇宣傳意外牽扯到愛妻，羅晉氣炸，18日便在微博發文怒轟：「娛樂，要有度！觸碰到我的底線！傷害到我的家人了！對不起，不跟你們玩兒了」，同時火速刪除所有該劇相關圖文。