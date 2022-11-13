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香港小姐奪冠出道 袁詠儀自認懷孕時最美

記者陳慧貞／即時報導
袁詠儀在「盛裝」飾演時尚雜誌主編。圖／八大電視提供
袁詠儀在「盛裝」飾演時尚雜誌主編。圖／八大電視提供

集結兩大實力派影后袁詠儀、宋佳主演，職場劇「盛裝」近日釋出的預告中，兩大美女面對面便開戰，火藥味十足，袁詠儀在劇中飾演的時尚雜誌主編角色，外表看來親切，很懂得與人打交道，但她打趣道：「這點和我本人不太一樣，因為很多人都說我的樣子很兇啊！」

袁詠儀在「盛裝」中角色擅長與人打交道。圖／八大電視提供
袁詠儀在「盛裝」中角色擅長與人打交道。圖／八大電視提供

該劇講述時尚雜誌「盛裝」在新媒體崛起的衝擊下，有著深厚背景的副主編宋佳與空降的新主編袁詠儀，一邊以內容為王，一邊則主張順應市場改革，在兩方不同的意見中，共謀產業新出路。2人在戲裡高手過招，是否會一言不合打起來？宋佳表示，故事一開始，雙方因主編職位針鋒相對，但隨著故事推進，更了解彼此後，關係有了改變，宋佳笑說，當初知道是由袁詠儀來演新任主編時很開心，「覺得特別榮幸，以前看過她很多經典的作品，我們倆個性挺像的，一拍即合！」

「盛裝」透過雜誌社職場生態，讓觀眾找到屬於自己的美，曾拿過香港小姐冠軍頭銜的袁詠儀，認為「美」不一定是外表，「我覺得我懷孕的時候是最美的，因為我知道我跟一個小生命一起在變化，我覺得那個是整個階段都很美！」角色是雜誌主編，熟悉時尚動向、造型有型，她私下則偏好「舒服」的穿衣風格，「因為平常我喜歡逛街，帶小孩或是工作時，我覺得最重要的是要穿得舒服」。

影片來源：聯合新聞網

宋佳在「盛裝」中飾演時尚雜誌副主編，角色性格霸氣十足。圖／八大電視提供
宋佳在「盛裝」中飾演時尚雜誌副主編，角色性格霸氣十足。圖／八大電視提供

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