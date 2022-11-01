兩顆南瓜露餡？美國隊長又被爆秘戀

艾芭巴普蒂斯塔是年輕、當紅的葡萄牙女星。圖／摘自IG

已經暫時從漫威英雄片中「畢業」的「美國隊長」克里斯伊凡，一表人才又多金，身邊卻少位條件相當的伴侶，讓影迷也為此掛心，每次看到他與女星們的互動稍微親切些，就會懷疑他們在一起。

早在今年2月多，他就被傳過與主演影集「修女戰士」的艾芭巴普蒂斯塔秘密交往，因為他在限時動態發布的內容，看來似乎人在葡萄牙的里斯本，里斯本正是艾芭的故鄉，那時這則緋聞不了了之，不料隔了超過半年竟死灰復燃，粉絲們又找到新的「有力證據」。

前幾天歐美民眾大都開心歡度萬聖節 前夕，並在社群網站 上發出相關的照片，而克里斯就在IG上發了張兩顆南瓜的圖片，祝大家佳節愉快，看似平淡無奇，卻有眼尖的網友發覺，艾芭的母親艾莎在IG的頭像圖片，正是一模一樣的兩顆南瓜照片，若說純屬巧合也太難以置信。

網友於是下了結論：「克里斯與艾芭應該真的有在一起，這下子賴也賴不掉了。」克里斯和艾芭的話題再度於網上造成轟動，艾莎後來將IG設為私人，又將頭像也換掉，還是無法讓八卦 流言消失，克里斯與艾芭再一次都沒有任何回應。