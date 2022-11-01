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兩顆南瓜露餡？美國隊長又被爆秘戀

記者蘇詠智／即時報導
艾芭巴普蒂斯塔是年輕、當紅的葡萄牙女星。圖／摘自IG
艾芭巴普蒂斯塔是年輕、當紅的葡萄牙女星。圖／摘自IG

已經暫時從漫威英雄片中「畢業」的「美國隊長」克里斯伊凡，一表人才又多金，身邊卻少位條件相當的伴侶，讓影迷也為此掛心，每次看到他與女星們的互動稍微親切些，就會懷疑他們在一起。

早在今年2月多，他就被傳過與主演影集「修女戰士」的艾芭巴普蒂斯塔秘密交往，因為他在限時動態發布的內容，看來似乎人在葡萄牙的里斯本，里斯本正是艾芭的故鄉，那時這則緋聞不了了之，不料隔了超過半年竟死灰復燃，粉絲們又找到新的「有力證據」。

前幾天歐美民眾大都開心歡度萬聖節前夕，並在社群網站上發出相關的照片，而克里斯就在IG上發了張兩顆南瓜的圖片，祝大家佳節愉快，看似平淡無奇，卻有眼尖的網友發覺，艾芭的母親艾莎在IG的頭像圖片，正是一模一樣的兩顆南瓜照片，若說純屬巧合也太難以置信。

網友於是下了結論：「克里斯與艾芭應該真的有在一起，這下子賴也賴不掉了。」克里斯和艾芭的話題再度於網上造成轟動，艾莎後來將IG設為私人，又將頭像也換掉，還是無法讓八卦流言消失，克里斯與艾芭再一次都沒有任何回應。

克里斯已年逾不惑，艾芭才20多歲、正青春貌美，歲數上的差距不太容易被忽視。歐美媒體報導，克里斯早在前年就開始追蹤艾芭的社群網站，一陣子之後，成功引起艾芭的注意，也回頭追蹤他，兩人此後就常在網上溝通、交流，但是否真的因此成了男女朋友？恐怕仍無確定的答案。

克里斯伊凡可否終結單身，粉絲都相當著急。圖／摘自IG
克里斯伊凡可否終結單身，粉絲都相當著急。圖／摘自IG
艾莎巴普蒂斯塔的社群網站上一度使用了南瓜照當頭像，引起網友揣測其女兒是否正和好萊...
艾莎巴普蒂斯塔的社群網站上一度使用了南瓜照當頭像，引起網友揣測其女兒是否正和好萊塢男星交往。圖／摘自IG
克里斯伊凡在萬聖節前夕發布這張南瓜燈的照片，祝大家佳節愉快。圖／摘自IG
克里斯伊凡在萬聖節前夕發布這張南瓜燈的照片，祝大家佳節愉快。圖／摘自IG

社群網站 八卦 萬聖節

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