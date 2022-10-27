不苗條也很美 迪士尼短片首推出「大尺碼」女主角

迪士尼發布一支關於身體畸形恐懼症的短片「倒映」，首推出「大尺碼」女主角，有別於以往符合大眾審美觀的女主角形象。(擷自YouTube)

英國 每日郵報報導，迪士尼 發布一支關於身體畸形恐懼症（BDD）的短片「倒映」（Reflect），首推出「大尺碼」女主角，有別於以往符合大眾審美觀的女主角形象，感動了許多粉絲並廣受好評。在迪士尼長達85年的製片歷史中，大尺碼身材向來只會出現在反派角色或是路人甲。

身體畸形恐懼症是指患者過度關注自己的體型和外貌，並對自身體貌缺陷進行誇張或臆想。患者有強烈的「我很醜」想法，可能會覺得自己鼻子不夠挺、手腳不夠纖細，只要是對身體的不滿強烈到認為「這是一種缺陷」，甚至為了這個不敢出門、想要自殺，就可能有身體畸形恐懼症。

短片描述一名年輕的大尺碼女芭蕾 舞者比安卡（Bianca），「不斷與自己的倒影鬥爭，透過內心的力量和優雅引導自我，克服疑慮和恐懼」。這個短片迪士尼實驗性動畫短片「短路」（Short Circuit）第二個系列的一部分。

影片來源：YouTube Bobby Ciarlariello

這支短片使粉絲熱淚盈眶，一名粉絲甚至表示如果這支短片是在自己小時候製作的就好了。這名女粉絲推文表示：「16歲的我需要在自己放棄芭蕾舞前看到這支影片，我當時放棄是因為我不想再當班上唯一的胖女孩。我很高興小孩子們能看到這支影片。如果滿分是10分，我給滿分。」