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Angelababy離婚傷太深了？首認「害怕再打開新的戀情」

記者陳建嘉／即時報導
Angelababy。圖／摘自微博
Angelababy。圖／摘自微博

黃曉明Angelababy楊穎1月底宣布結束7年婚姻，除了感情上的分開，而後又傳出黃曉明已退出Angelababy公司的大股東身分，陸媒更捕風捉影兩人情斷原因，但依舊沒有結果。兩人各自恢復單身後，黃曉明火速跟網紅葉珂傳緋聞，Angelababy仍是孤家寡人，然則Angelababy在節目坦承習慣單身後，就會害怕新戀情，讓網友相當傷心，認為她可能還深陷過往感情。

Angelababy最近擔任固定嘉賓，出席戀愛真人節目「心動的信號5」中，主持人吳昕問及「一個人單身越久更難開啟一斷感情」時，在座嘉賓都表示肯定，Angelababy直言：「每個人生活可能都是有個習慣，就是談戀愛的時候我習慣兩個人，然後突然分開了，可能會覺得很不習慣。但是當你一個人久了，你習慣了一個人之後，你又會害怕再去打開一個新的感情，又變成兩個人，那我是不是又會重蹈覆轍以前的這些開心、吵架，最後到分開，其實會想的顧慮會挺多的。」

Angelababy最後感嘆：「就是我覺得越長大吧，越沒那麼輕易地去開啟一段新的感情。」而後，她看到一名女嘉賓個性獨立，心有戚戚焉表示：「不要去嘗試改變對方，兩個人慢慢磨合到一個兩個人都覺得舒服的節奏，就是一個最好的方式。你要改變對方吧，總有一天問題、矛盾點會爆發的，因為沒有人願意被改變，包括你自己。」網友見狀後，紛紛留言：「baby說的很對了啊，越長大考慮的越多呢」、「這個說法三觀挺可以的」、「現在好多女孩子都是這樣，怕受傷害」、「Baby真的超級有想法的，一直都很喜歡她的談吐。」

Angelababy。圖／摘自微博
Angelababy。圖／摘自微博
Angelababy在節目上坦言：「單身久了害怕新戀情」。圖／摘自微博
Angelababy在節目上坦言：「單身久了害怕新戀情」。圖／摘自微博

Angelababy 黃曉明 緋聞

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