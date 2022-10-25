Angelababy離婚傷太深了？首認「害怕再打開新的戀情」

Angelababy。圖／摘自微博

黃曉明 與Angelababy 楊穎1月底宣布結束7年婚姻，除了感情上的分開，而後又傳出黃曉明已退出Angelababy公司的大股東身分，陸媒更捕風捉影兩人情斷原因，但依舊沒有結果。兩人各自恢復單身後，黃曉明火速跟網紅葉珂傳緋聞 ，Angelababy仍是孤家寡人，然則Angelababy在節目坦承習慣單身後，就會害怕新戀情，讓網友相當傷心，認為她可能還深陷過往感情。

Angelababy最近擔任固定嘉賓，出席戀愛真人節目「心動的信號5」中，主持人吳昕問及「一個人單身越久更難開啟一斷感情」時，在座嘉賓都表示肯定，Angelababy直言：「每個人生活可能都是有個習慣，就是談戀愛的時候我習慣兩個人，然後突然分開了，可能會覺得很不習慣。但是當你一個人久了，你習慣了一個人之後，你又會害怕再去打開一個新的感情，又變成兩個人，那我是不是又會重蹈覆轍以前的這些開心、吵架，最後到分開，其實會想的顧慮會挺多的。」