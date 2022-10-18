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布萊德彼特拍床戲 最怕屁股上「這個缺陷」被發現

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特與吉娜戴維絲在「末路狂花」有激情床戲。(取材自IMDb)
布萊德彼特與吉娜戴維絲在「末路狂花」有激情床戲。(取材自IMDb)

影壇永遠的男神布萊德彼特（Brad Pitt），歷來不乏為戲寬衣解帶的演出，觀眾最難忘之一仍是他在影壇崛起之作「末路狂花」（Thelma & Louise）裡和吉娜戴維絲(Geena Davis)的床戲，當年他還是20多歲的年輕小伙子，在片中雖是扮演騙財騙色的小混混，卻帥氣耀眼到讓觀眾難忘，戲分不重但就此成為好萊塢力捧小生，迅速登上一線地位。不過他在該片帥歸帥，卻有個缺憾是自己都不好意思呈現在觀眾眼前，拚命想透過化妝來遮掩。

根據吉娜最近推出的回憶錄描述，布萊德彼特當初拍「末路狂花」的床戲，屁股上有顆小青春痘，讓他非常在意，每一次拍攝都要請化妝師幫忙用粉遮蓋，當年的他帥氣逼人，出現在片場時也引起工作人員熱烈討論，但他毫不在意大家對他長相的欣賞，只怕屁股上的缺陷被觀眾發現。

吉娜表示，「末路狂花」導演對於這場床戲裡布萊德彼特夠不夠好看，比她是不是夠美更重視，還親自在小布的腹肌上灑水花，用心塑造他的性感丰采。本來吉娜對於拍大膽煽情場面不是太情願，眼看一堆替身在片場排成人龍，愈看愈受不了，決定自己親自上陣，終於完成這場至今還被觀眾深深記住的激情床戲。

布萊德彼特在「末路狂花」帥氣過人，成為搶眼焦點。(取材自IMDb)
布萊德彼特在「末路狂花」帥氣過人，成為搶眼焦點。(取材自IMDb)
布萊德彼特不怕展露上半身，但對屁股上的小缺陷很在意。(取材自IMDb)
布萊德彼特不怕展露上半身，但對屁股上的小缺陷很在意。(取材自IMDb)

布萊德彼特 小布 導演

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