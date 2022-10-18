布萊德彼特拍床戲 最怕屁股上「這個缺陷」被發現

布萊德彼特與吉娜戴維絲在「末路狂花」有激情床戲。(取材自IMDb)

影壇永遠的男神布萊德彼特 （Brad Pitt），歷來不乏為戲寬衣解帶的演出，觀眾最難忘之一仍是他在影壇崛起之作「末路狂花」（Thelma & Louise）裡和吉娜戴維絲(Geena Davis)的床戲，當年他還是20多歲的年輕小伙子，在片中雖是扮演騙財騙色的小混混，卻帥氣耀眼到讓觀眾難忘，戲分不重但就此成為好萊塢力捧小生，迅速登上一線地位。不過他在該片帥歸帥，卻有個缺憾是自己都不好意思呈現在觀眾眼前，拚命想透過化妝來遮掩。

根據吉娜最近推出的回憶錄描述，布萊德彼特當初拍「末路狂花」的床戲，屁股上有顆小青春痘，讓他非常在意，每一次拍攝都要請化妝師幫忙用粉遮蓋，當年的他帥氣逼人，出現在片場時也引起工作人員熱烈討論，但他毫不在意大家對他長相的欣賞，只怕屁股上的缺陷被觀眾發現。