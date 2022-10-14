惡女幫恩怨再起？琳賽新角色影射派瑞絲 布蘭妮嗆母

琳賽蘿涵復出幕前，主演「聖誕傾情」。圖／摘自imdb

昔日好萊塢「惡女幫」代表派瑞絲希爾頓、布蘭妮、琳賽蘿涵，都已屆不惑之年或是接近這個歲數，各有新的人生課題。琳賽下個月將以Netflix 自製電影「聖誕傾情」重回幕前，不過角色人設意外神似和她曾經鬧翻的派瑞絲；而布蘭妮前幾天才狠批母親琳恩甩她巴掌、記恨在心，又突然把社群 帳號內容刪光。

派瑞絲、布蘭妮與琳賽曾被拍到共擠一部小車，從派對現場離開的畫面，後來派瑞絲與琳賽鬧翻，還稱是琳賽硬要擠進來，她們不想讓她難看才沒趕她出去。現在派瑞絲與琳賽先後嫁作人婦，嘴上都說已經沒事，可是琳賽在「聖誕傾情」扮演「被寵壞的飯店千金」，因為在雪地訂婚後摔下山崖、失憶，碰上一位單親爸爸，才因此變得和善，也找到生命中的春天。除了墜崖、失憶之外，角色的出身背景像極派瑞絲不提，連她和未婚夫在雪地訂婚，都讓外界聯想到派瑞絲和男星克里斯賽爾卡在滑雪 勝地的訂婚照。

經過多年糜爛的生活，琳賽蘿涵積極復出幕前，已和Netflix敲定要再攜手。「聖誕傾情」裡她與Janet的老公、George吳宇衛飾演未婚夫妻，彼此間的對手戲，喜感多過浪漫，兩人也建立不錯的合作情誼。