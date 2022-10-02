李承鉉錄「披哥2」接摯友噩耗 痛哭：他孩子只有2歲

李承鉉錄節目期間接獲摯友驟逝噩耗。圖／擷自YouTube

美籍韓裔 男星李承鉉與中國女星戚薇結婚，他因參加《披荊斬棘的哥哥》人氣大漲，今年回歸節目第二季，日前還傳出老婆懷二寶喜訊，事業好成績，家有好消息，但在最新播出的節目中，李承鉉卻崩潰大哭，因為他在錄製節目期間接到摯友驟逝的噩耗，對方父母宛如他的第二父母，且摯友還有孩子「才2歲」。

在新播出的節目中，李承鉉表情看來興致不高，引來其他哥哥們關心，詢問是否累了？受傷了？李承鉉以「太累了」帶過，但回房後實在忍不住，放聲痛哭，接著進房的吳建豪發現後上前擁抱安慰，讓他好好釋放，李承鉉坦承「控制不了」，兩人交談中李承鉉才吐露剛得知摯友離世的噩耗，讓他不知該怎麼辦。吳建豪則安慰他「照顧自己，這是最重要的事」。

而當時剛好李承鉉所在組別團隊表演，在「X-part」的掙扎部分需要有一人呈現「把情緒發洩出來」的部分，隊友杜德偉則建議可以讓李承鉉藉此釋放情緒，向好友致敬，「用這個方式去說再見。」而彩排時，李承鉉摔道具、嘶吼，藉此發洩，隊友也給予擁抱。

李承鉉事後受訪時透露隊友杜德偉、仁科、陳小春 不同的安慰方式，表示「感受到了很大的溫暖和擁抱」，他坦言擔心在家情緒化會影響老婆懷孕，必須堅強，「但在這裡，我覺得很安心，謝謝你們，你們都是一個不一樣的能量和安慰。」

影片來源：YouTube 披荊斬棘官方頻道