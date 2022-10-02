強暴、墮胎、性幻想...電影「金髮夢露」為何被狂批？

安娜迪阿瑪斯扮演經典性感女神，演技頗受好評。圖／摘自imdb

正當Disney+影集「台北女子圖鑑」在台掀起罵戰，Netflix「金髮夢露」卻造成更大的輿論風暴。這部曾入選今年威尼斯影展正式競賽、瞄準明年奧斯卡的野心之作，把一代性感女神瑪麗蓮夢露描繪成遭男性剝削、強暴、性幻想的對象，還在情人面前卑躬屈膝地喊對方「老爸」，更有非自願墮胎 的內容，讓不少女性看得火冒三丈。

「金髮夢露」由布萊德彼特的Plan B公司製作、把他捧上威尼斯影展影帝的「刺殺傑西」安德魯多明尼克執導、去年在「007 生死交戰」表現令人驚豔的古巴美女安娜迪阿瑪斯主演，當初在威尼斯首映之後，觀眾起立鼓掌14分鐘，反應熱烈。

影片來源：YouTube Netflix Asia

但在Netflix推出之後，儘管第一天就登上全球88國包括美國、德國、埃及、越南、新加坡等的電影 類收視冠軍，反彈的聲浪卻居高不下。有人稱這部片只看了20分鐘就受不了，有的人抱怨這片並沒有反映夢露的真實人生，充滿虛構的內容會誤導觀眾，更有人抨擊21世紀的現在，還有導演 拍了一部166分鐘的長片在強調女性如何被男性占便宜而痛苦不堪，實在是非常厭女，還有女性影評人表示自己不會再為「金髮夢露」寫任何文章了。

為何「金髮夢露」那麼引起爭議？該片甚至被列為等同於以往X級的NC-17級，17歲以下的觀眾不得欣賞，就表示裡面會有很多未成年者不宜的內容。

果然片中隨著夢露以拍攝性感裸體照片受到各方矚目、被大電影公司簽約力捧之後，馬上出現她被大老闆「從後面硬上」的畫面，顯示在她風光的背後有多少屈辱。

「金髮夢露」被抨擊過度強調女主角受到的痛苦。圖／摘自imdb

接著她還被卓别林的兒子誘騙和另一位男星愛德華魯賓遜的兒子一起搞3P，甚至玩到懷孕，著名的「風吹裙起」經典畫面，導演突顯的是男人爭相想看她裙內底褲的色相。

最後提到她和美國總統的婚外情，雖然沒直接點名就是甘迺迪，卻呈現她為他口交的過程，更別說安娜在片子裡露兩點、全裸的鏡頭不只一、兩段，自己的身體也成為被窺伺的目標。

「金髮夢露」引發巨大爭議，成為目前最熱烈的話題焦點。圖／摘自imdb

女性不滿的是，夢露生前已經被認為是遭到公眾剝削的受害者，過世都滿60年，還要這樣描繪她、沒有更新的角度。看到她在片中的慘況，很多人吞不下去，而且支持墮胎自主的人也認為該片反墮胎，另有人深怕觀眾誤以為「金髮夢露」就是夢露的真實人生，忘了此片是改編自小說，一堆作者自己的想像。

導演安德魯多明尼克完全不打算解釋，反而說道：「如果觀眾不喜歡，那是他X的觀眾的問題，這又不是在競選公職，這是一部NC-17級的瑪麗蓮夢露電影，有點像是，你們不就想看一部NC-17級版本的瑪麗蓮夢露故事？」

就連盛傳和本片監製之一布萊德彼特正在低調約會中的名模艾蜜莉瑞特考斯基，也在社群網站上批評，她承認自己還沒看這部片，卻認為又有電影藉著迷戀女性的痛苦得到幻想中的快感，就像布蘭妮、黛安娜王妃、艾美懷絲等人的遭遇，她希望這種情況能有所改變。