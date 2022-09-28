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有黑幕？李玟質疑「中國好聲音」規則 罕見動怒：瞎的

噓！星聞 即時報導
李玟。 (取材自微博)
李玟。 (取材自微博)

中國音樂節目「中國好聲音」目前正熱播中，不過網上卻流傳出一段影片，是擔任導師的李玟疑似對比賽規則有所質疑，在錄製現場向導演發飆；不少網友表示李玟向來脾氣好，能讓她動怒看來節目組真的很不OK，質疑「節目有黑幕？」李玟28日晚間則發文表示是誤會，已透過溝通解除誤會。

從影片中可以看出李玟在錄製現場，大聲向導演質疑「為什麼73分的有第二次機會，88.3的沒有第二次機會，可以解釋一下嗎？這個公道嗎？」更忍不住痛批「瞎的，大家都在看！你不說所有人都會說」，接著就離開錄製現場。網友看到這段影片，則覺得「這節目已經糊出天際啦」、「感覺這個節目的規則很離譜」、「陳奕迅早就說過 這節目有劇本」。

李玟28日晚發文表示參與「中國好聲音」，被學員的努力打動，她全心投入導師工作，愛學員心切。而對於網上流傳她發火質問憤而離去，李玟表示：「經過導演組的耐心解釋與溝通，一切誤會都解除！」也喊話戰隊一直在一起，希望觀眾們期待學員們的超強發揮，大家一起加油。

網友看到李玟回應，紛紛留言表示「最颯的女王」、「天后」、「CoCo最棒了，謝謝你的公正公平」、「你的努力敬業讓人敬佩」，也有網友關心她表示好好保養你的嗓子啊」。

李玟向導演質疑「中國好聲音」比賽規則。 (取材自微博)
李玟向導演質疑「中國好聲音」比賽規則。 (取材自微博)
李玟向導演質疑「中國好聲音」比賽規則。 (取材自微博)
李玟向導演質疑「中國好聲音」比賽規則。 (取材自微博)
李玟向導演質疑「中國好聲音」比賽規則。 (取材自微博)
李玟向導演質疑「中國好聲音」比賽規則。 (取材自微博)

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