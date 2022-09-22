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柯佳嬿奪韓電視節人氣獎 為畫老妝閉五感坐5小時

中央社台北22日電
藝人柯佳嬿為作品「無神之地不下雨」首次挑戰化老妝。（三鳳製作提供/中央社）
藝人柯佳嬿為作品「無神之地不下雨」首次挑戰化老妝。（三鳳製作提供/中央社）

台灣演員柯佳嬿今年雖成本屆金鐘遺珠，卻以作品「無神之地不下雨」勇奪首爾國際電視節亞洲最具人氣演員獎，為詮釋「雲之神」的老妝，她得連坐5小時封閉五感，陷入黑暗恐慌。

第17屆首爾國際電視節昨天在韓國舉辦，柯佳嬿奪下觀眾票選亞洲最具人氣演員獎。雖因工作不克出席現場，她仍以越洋視訊方式現身，還小秀韓語打招呼，引起轟動。柯佳嬿表示，「拿到這個獎很意外、也很開心，我要謝謝所有投票給我的粉絲朋友們，希望很快有機會見到大家！」

柯佳嬿曾以「想見你」、「必娶女人」2度奪得金鐘視后，演技早已有目共睹。這次在「無神之地不下雨」中，飾演外表如雲霧般變幻莫測，擁有瞬間移動及自由穿梭人心能力的「雲之神」，以邪魅調皮的姿態登場。

第17屆首爾國際電視節21日在韓國舉辦，演員柯佳嬿以作品「無神之地不下雨」，一舉...
第17屆首爾國際電視節21日在韓國舉辦，演員柯佳嬿以作品「無神之地不下雨」，一舉奪下「觀眾票選亞洲最具人氣演員獎」。（三鳳製作提供/中央社）

劇中柯佳嬿特別為戲畫老妝，製作團隊事前為她進行了5小時的翻模作業，並於拍攝前先定妝一次，從完妝到戴好假髮及換衫，足足超過5個小時。

柯佳嬿回憶，為避免沾上膠水，眼睛、嘴巴都得緊閉、耳朵還被反摺，整個人處於「人聲鼎沸卻五感封閉」的狀態，一度心理壓力大到出現像在黑暗中溺水的恐懼，幸好經紀人及時抓住她揮舞的手，不過看到成品後覺得很值得。

柯佳嬿說，原本導演洪子鵬想找年長演員擔任，卻被她一句話搶救回來，如果是自己來演，好像會更有趣，雲之神的樣貌和能力設定也會更立體。柯佳嬿也感謝三鳳製作跟導演的青睞，「才有這座獎的存在，這獎座也是屬於你們和全劇組的。」

拍攝當天，柯佳嬿頂著老妝過馬路時，路人的反應也讓她感到有趣，「能感覺路人、機車騎士真的都把我當老奶奶看待，覺得我跟世界的關係瞬間不一樣了。」有趣的是，她原本想快速衝刺嚇嚇路人，「但想到交通安全別開玩笑，也怕民眾看到老婆婆跑百米驚嚇過度。」

演員柯佳嬿曾以「想見你」、「必娶女人」2度奪得金鐘視后，在台劇「無神之地不下雨」...
演員柯佳嬿曾以「想見你」、「必娶女人」2度奪得金鐘視后，在台劇「無神之地不下雨」中，她則扮演外表如雲霧般變幻莫測，擁有瞬間移動及自由穿梭人心能力的「雲之神」。（三鳳製作提供/中央社）

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