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台女星赴中國發展 爆劇組「不敢用台灣演員」黑幕

噓！星聞 即時報導
劉樂妍表示自己去年出演一部大戲，雖然在片中是小角色，但仍讓她感到相當興奮與感激。(取材自微博)
劉樂妍表示自己去年出演一部大戲，雖然在片中是小角色，但仍讓她感到相當興奮與感激。(取材自微博)

女F4前團長Fanny（劉樂妍）這幾年赴中國發展，常發表親中言論，因此被視為「女版黃安」，近來她曾透露在中國發展演戲不順利，只好轉戰直播帶貨。她（20日）出面爆料中國演藝圈黑幕，透露近來有一齣獻給黨的20大獻禮電影，片中女二是台灣人，全北京的台灣女演員都去試鏡，最後製片人還是不敢用台灣人擔任該角色。

劉樂妍日前在微博上爆料，去年曾參與某部電影女二的試鏡，也因為角色正巧是飾演台灣人，當時全北京的台灣演員都去試鏡。原以為製片人會用台灣人來演女二，但最後卻因為擔心「政治不正確」，怕演員們會害他們戲無法播出，最後選用一個河南人來演台灣人，讓許多在中國的台灣演員相當灰心。

話鋒一轉，劉樂妍表示自己與另一個台灣女孩最後有幸進入劇組，雖然並不是什麼重要角色，但卻讓電影增添了一點台灣味，「反正他是想著如果我們兩個人台灣人，無論是誰的政治傾向出了問題，就算把我們的戲份剪掉，也不影響它主線的劇情。所以我們兩個「真的」台灣人就演了，兩個可有可無的角色。」

劉樂妍最後還自爆，參與演出後過了半年，「製片人觀察我們，覺得我們真的是政治正確，是好的『中國台灣人』。」今年初還花了十幾萬給她加了很多鏡頭，讓她忍不住直呼：「這對我來說也是一種肯定」、「我真是太感謝了，能參與，就是一份榮譽。」

事實上，劉樂妍過去曾坦言，到中國發展本想當演員，但誰知發展並不順遂，又加上疫情攪局，她只好開始接直播帶貨的工作。她表示，過去曾有朋友問她在中國拍過什麼戲，她感慨表示：「其實我來中國演的戲還挺多的，但是不知道為啥都沒上映。」

劉樂妍爆料中國演藝圈黑幕。(取材自微博)
劉樂妍爆料中國演藝圈黑幕。(取材自微博)

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