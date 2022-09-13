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王童導演弟、資深名導王中強在蘇州病逝 妻李芷麟悲痛

記者楊起鳳／即時報導
李芷麟（左）與王中強夫妻鶼鰈情深。本報系資料照片
李芷麟（左）與王中強夫妻鶼鰈情深。本報系資料照片

台灣資深導演王中強於中秋節前夕9月9日清晨4時44分病逝蘇州。享壽78歲。他的另一半是資深藝人李芷麟雖然悲慟逾恆，仍然堅強的處理導演的後事。

李芷麟表示，從3月起導演的身體健康急轉直下，從感冒到肺炎、心臟、腿疾等，多次進出醫院，備受煎熬，臨終前，李芷麟還聲聲的呼喚他：「陪我再過一個中秋節吧」，沒想到竟成了遺憾。

因為疫情的關係加上兩岸親友進出的不方便，所以後事一切從簡，在最悲慟的時候，卻也幸運找到蘇州無錫交界處的一處淨土，王中強導演9月14日火化之後將暫厝於此，李芷麟說：「我幫導演找到一處有山有水的新家了，他可以安息了」。

王導一生導過近百大戲。戲劇風格主題鮮明、深植人心，得獎無數。他和李芷麟夫唱婦隨，鶼鰈情深，更是金鐘獎的常客。也是昔日中視戲劇王國的招牌黃金組合，夫妻倆合作的「歸情」為中視拿到戲劇大獎的時候，李芷麟上台還對台下的長官說：「總經理我們得獎了！」，成為當年的新聞焦點。

夫妻倆成立公司後也曾遠赴捷克拍攝文藝清新劇集。近年來和李芷麟移居蘇州， 2015年在應曉薇議員安排下返台舉辦畫展，並參加金鐘50盛會。王導心心念念的就是要為亡父-抗日名將王仲廉出書，李芷麟說：「我們會和王童導演（王中強的哥哥）持續完成任務」。至於是否幫王中強辦追思會或紀念展，李芷麟說要等年底他返台之後再討論決定。

李芷麟（左）與王中強夫妻檔常大方曬恩愛。如今天人永隔。本報系資料照片
李芷麟（左）與王中強夫妻檔常大方曬恩愛。如今天人永隔。本報系資料照片

導演 疫情 畫展

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