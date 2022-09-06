「1世代」哈利在威尼斯影展 當眾朝前輩鼠蹊部吐口水？

「別擔心親愛的」男主角哈利史泰爾斯是緋聞風暴的焦點。（歐新社）

今年最引起熱議的娛樂圈話題之一「頒獎典禮掌摑事件」，有了「續集」？即將在本月下旬上映的「別擔心親愛的」前進威尼斯影展特映，男主角哈利 史泰爾斯竟被拍到在入座時，似乎朝旁邊的男配角克里斯潘恩鼠蹊部吐了口水，才轉身坐在位子上，克里斯當下反應頗為微妙，儘管臉上並未動怒，卻已經在社群網站 上造成熱烈討論，大家都想知道哈利是否真的對身為演員前輩的克里斯如此不敬，如果是的話，背後到底有何原因？

哈利史泰爾斯因身為偶像天團「1世代」的成員之一迅速走紅，單飛之後歌而優則演，克里斯潘恩除了是「星際爭霸戰」系列電影的男主角，也在「神力女超人」片集扮演女主角的摯愛，雖然在「別擔心親愛的」之中，克里斯是為哈利跨刀、戲分不及哈利那麼重，但以影壇地位，克里斯比哈利高出一大截，也是哈利的大前輩，哈利此舉十分無禮，絕對不是在演藝圈打滾好幾年的人該有的行為。

英國「每日郵報」報導，克里斯潘恩在該片的紅毯訪問中，稱讚與女主角佛蘿倫絲普伊合作經驗相當好，而佛蘿倫絲正和該片的導演 奧莉薇亞懷德鬧不和，哈利身為奧莉薇亞現任男友，認定這是克里斯「選邊站」的表現，有可能藉機洩恨。

「別擔心親愛的」威尼斯影展首映，導演奧莉薇亞懷德（中）與被傳不和的女主角佛蘿倫絲普伊（右二）中間隔了克里斯潘恩（右三）。（歐新社）

另有人注意到，克里斯早先在該片記者會，被拍到在哈利接受訪問時，幾乎全程心不在焉、面無表情，不時眨眼睛，彷彿不得不待在一個很無聊的場合，這畫面立刻傳遍網路。

克里斯潘恩出席「別擔心親愛的」威尼斯影展活動，掀起不少話題。（歐新社）

威尼斯的觀眾對「別擔心親愛的」反應還算不差，肯定這部驚悚片頗具娛樂效果。這部片堪稱近期問題最多的爭議焦點，因為演而優則導的奧莉薇亞懷德，將原定男主角席亞李畢夫換成哈利時，宣稱席亞是被開除，席亞近日出示證據打臉她，揭露是他自己認為沒時間和其他演員一起排練所以主動退出。

「別擔心親愛的」導演奧莉薇亞懷德鬧出一堆風波。（歐新社）

而奧莉薇亞和哈利在拍片時擦出愛的火花，為哈利不惜背棄跟她生了小孩的傑森蘇戴西斯，選擇投入不倫情郎的懷抱，讓女主角佛蘿倫絲相當不以為然，因而彼此失和，佛蘿倫絲也缺席片子在威尼斯的記者會，只走紅毯和看片，在紅毯上也與奧莉薇亞保持一段距離，擺明了沒有想要多接觸；記者會上奧莉薇亞打槍所有關於「不和」、「不倫」的問題，顯得心虛。