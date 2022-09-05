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義大利「行走的費洛蒙」男神慘被分手 秘揭兩性關係

記者黃保慧／即時報導
艾多阿爾多里奧藉該片密揭兩性關係，挖掘情侶間從不會告訴另一半的秘密。圖／海鵬提供
艾多阿爾多里奧藉該片密揭兩性關係，挖掘情侶間從不會告訴另一半的秘密。圖／海鵬提供

以「完美陌生人」大紅國際的義大利影帝艾多阿爾多里奧（Edoardo Leo），最近自編自導自演一部屬於羅馬的愛情電影「請為我在羅馬多留一天」（Breaking Up In Rome），展現自己對「羅馬」永恆的眷戀。

艾多阿爾多里奧即使出生、成長都在羅馬，里奧卻表示自己總是「一再被羅馬的美驚艷」，決定拍攝電影「請為我在羅馬多留一天」，將美麗與驚喜傳遞給觀眾。他在片中飾演知名作家湯瑪索，以化名「馬奎斯」回答兩性問題，卻意外收到同居10年女友柔依的電郵詢問「該如何與男友分手，因為愛已不再」。湯瑪索震驚之餘想極力挽回，卻發現女友已經愛上了「馬奎斯」…。

有趣的是，艾多阿爾多里奧素有「會行走的費洛蒙」之稱，向來集寵愛於一身，這次卻要「被分手」，面對愛情困境一籌莫展，演出十分逗趣。一場他在簽書會暴露真相的戲，把「愛說不出口」窘態詮釋得惹人愛憐，被義大利女性媒體盛讚「愛情細膩，感同身受」。

「請為我在羅馬多留一天」是一部既浪漫又很寫實的電影，甜蜜又帶酸楚，劇本十分有趣。艾多阿爾多里奧藉該片密揭兩性關係，挖掘情侶間從不會告訴另一半的秘密。片中除有俊男美女、文學金句，里奧更將拍得非常浪漫的羅馬放進了故事裡，尤其他與女主角西班牙女星瑪爾塔涅托（Marta Nieto）沿著台博河一路談情說愛，「水、陸、空」連番拍攝，有時行在河上、有時走在岸上，離散聚合又都在橋上，不僅盡得「愛在黎明破曉時」神韻，更完全展現艾多阿爾多里奧之於羅馬的濃厚情感，連義大利影媒都大誇「將羅馬美景盡收眼底」。

演員出身的艾多阿爾多里奧，如今同時也是義大利當紅的編劇與導演，更備受義大利奧斯卡、義大利影評人協會等厚愛，提名獲獎連連。念哲學的他很有自己想法，這次還在電影「請為我在羅馬多留一天」中，安排義大利女星克勞蒂亞潔里尼（Claudia Gerini）飾演羅馬市長，呼應羅馬建城2000多年歷史上首位女市長拉吉（Virginia Raggi），以市長榮銜與社會地位，翻轉傳統女性形象，也為電影兩性議題再添一樁。「請為我在羅馬多留一天」將於9月8日中秋連續假期上映。

「會行走的費洛蒙」慘被分手「在羅馬多留一天」里奧勇奪最佳新導演。圖／海鵬提供
「會行走的費洛蒙」慘被分手「在羅馬多留一天」里奧勇奪最佳新導演。圖／海鵬提供
「會行走的費洛蒙」慘被分手「在羅馬多留一天」里奧勇奪最佳新導演。圖／海鵬提供
「會行走的費洛蒙」慘被分手「在羅馬多留一天」里奧勇奪最佳新導演。圖／海鵬提供
性感男星慘被分手「在羅馬多留一天」里奧揭兩性關係奪獎。圖／海鵬提供
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義大利 電影 導演

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