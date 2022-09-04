貝克漢家變風暴 傳大衛要求維多莉亞：快跟媳婦和好

大衛（右起）與維多莉亞貝克漢夫婦，近來和大兒子布魯克林關係變疏離，好幾個月沒碰面。（路透資料照片）

名聞全球的英國貝克漢一家，目前正因為前「高貴辣妹」維多莉亞與真正出身自億萬豪門的媳婦妮可拉佩茲鬧不和，面臨撕裂的危機，向來給外界「臭臉」、「難搞」印象的維多莉亞，碰上娘家資產是貝克漢一家3倍多的千金媳婦，果然受不了對方比她更加嬌貴，不但面子拉不下來，也視妮可拉如眼中釘，甚至並沒有想掩飾自己對妮可拉的厭惡。如此不友善的態度，當然令妮可拉也很反感，偏偏維多莉亞的寶貝兒子布魯克林 對妻子死心塌地，反而和爸媽疏離，維多莉亞據傳非常傷心，她的老公、昔日足球 金童大衛，更是警告她趕快跟媳婦和好，免得兒子要胳臂往岳家那裡彎過去了。

過去貝克漢家族成員間的感情親密，到哪裡都常是全家一起，大兒子布魯克林更被外界視為「媽寶」，想不到居然也有為了妻子和母親關係冷淡的一天，維多莉亞固然因為布魯克林的疼老婆、疏遠老媽心寒，但她自己公然將媳婦當空氣，社群網站 上沒有互動，也不邀請兒子與媳婦出席她在巴黎時裝周的品牌活動，還在婚禮上激怒新娘，一切只因妮可拉沒有想穿她設計的婚紗讓她沒有面子，談不上氣度多寬大。