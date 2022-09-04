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翹臀珍真與夫家不和？被曝封殺陷性醜聞影帝小叔來婚禮

記者蘇詠智／即時報導
班艾佛列克（左）與弟弟凱西向來感情親密。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）與弟弟凱西向來感情親密。（路透資料照片）

珍妮佛洛佩茲班艾佛列克的奢華婚禮轟動全球，然而在風光的背後，竟是令人不舒服的衝突？先不管傳聞指稱班的母親克莉絲，到現在都還比較偏愛前兒媳珍妮佛嘉納，對於珍妮佛洛佩茲不特別欣賞，外界明顯看到的事實是，班的弟弟、奧斯卡影帝凱西艾佛列克，寧可待在距離婚禮現場好幾小時飛航距離的洛杉磯，也未親自到場見證哥哥的幸福，幕後原因眾說紛紜。

儘管凱西自稱有「身為人父的義務」，事後又發布過去和哥哥、珍妮佛洛佩茲的合照，表示自己很愛這位新嫂嫂，卻都無法平息各種揣測。

專門報導名人八卦的「國家詢問報」，更稱根本是珍妮佛洛佩茲不願意凱西參加婚禮，因為凱西過去曾被不只一位女性控告性騷擾，還差點危及奧斯卡勝出的機率。

凱西數年前以「海邊的曼徹斯特」強勢問鼎奧斯卡影帝時，關於他之前拍片對合作女性的不光彩過去也被揭開，包括他曾被控兩度闖進某女性人員的房內，甚至只穿Ｔ恤和內褲躺在對方身邊；另一位女製作人和他認識多年亦有共事經驗，指控凱西曾對她不斷地言語騷擾還在其他女性人員前裸露下體，更曾對她求歡被拒之後粗暴拉扯她。

這兩位控訴者最終和凱西達成庭外和解，因此對他的形象傷害沒有擴大，小金人有驚無險的依然落在他手上，但頒獎給他的前屆影后布麗拉森不只很明顯站離他一段距離，也未曾對他鼓掌。

班和凱西兄弟倆過去在工作和生活中都很親密，絕對不可能不邀弟弟參加婚禮，可是「國家詢問報」指珍妮佛洛佩茲不能容忍自己大婚有一點點的污點，認為找凱西來就是惹麻煩，打定主意不讓凱西出席，凱西才會很詭異的身在距離遙遠的地方，不能參與熱鬧的婚宴。

珍妮佛洛佩茲過往就給外界「愛耍大牌、難搞」的形象，「國家詢問報」稱她和班艾佛列克結婚後，更是趾高氣揚，自以為是現代皇族，對於工作人員的挑剔加倍，弄得大家都超級受不了，準備找到機會就對外爆料，讓她不要再囂張。

珍妮佛洛佩茲（左）與班艾佛列克婚禮奢華，卻沒有邀來所有親友出席。圖／摘自On t...
珍妮佛洛佩茲（左）與班艾佛列克婚禮奢華，卻沒有邀來所有親友出席。圖／摘自On the JLo
珍妮佛洛佩茲被傳封殺小叔出席自己的婚禮。（歐新社資料照片）
珍妮佛洛佩茲被傳封殺小叔出席自己的婚禮。（歐新社資料照片）

珍妮佛洛佩茲 奧斯卡 班艾佛列克

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