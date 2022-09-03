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威廉、凱特將在「王冠」現身 梅根沒望？

記者蘇詠智／即時報導
威廉王子念大學時是全球少女心目中的偶像。（路透資料照片）
威廉王子念大學時是全球少女心目中的偶像。（路透資料照片）

讓英國皇室看得又氣又不能不關心的Netflix招牌大戲「王冠」，第6季終於要發展到威廉王子與妻子凱特相識、結緣的過程，劇組特地宣布找了3位新生代演員魯佛斯坎帕、艾德麥克維、梅格貝拉米分別飾演15歲的威廉、青年時期的威廉與凱特，讓劇迷更加期待。

「王冠」從伊莉莎白二世女王年輕時登基即位演起，每兩季會換一批主要演員，第5、6季的劇情主軸會在黛安娜王妃和查爾斯王子的婚姻終於破裂，兩人鬧離婚之後，她仍然成為媒體緊迫盯人的焦點，因而在巴黎出了車禍、意外身亡。那時才十多歲的威廉王子和年紀更小的弟弟哈利，要在眾目睽睽下承受喪母之痛，英皇室也面臨強大的民怨，陷入一場風暴。不過風暴過後，威廉逐漸長大，也在大學認識了未來的妻子凱特。

艾德麥克維要在「王冠」飾演長成青年的威廉王子。圖／摘自twitter
艾德麥克維要在「王冠」飾演長成青年的威廉王子。圖／摘自twitter
梅格貝拉米將在「王冠」扮演年輕時的凱特。圖／摘自twitter
梅格貝拉米將在「王冠」扮演年輕時的凱特。圖／摘自twitter

眾所周知，「王冠」劇情根據真人實事改編，皇室老是想強調內容不完全是事實，Netflix和製作單位始終不願意妥協打上「劇情有虛構成分」的標語，該劇製作嚴謹因此深受獎項喜愛，好幾位主要演員登上金球獎或艾美獎的得主寶座，3位扮演威廉與凱特的新秀演員前途亦備受看好。

各方好奇「王冠」將要拍到何時才會結束？早先劇組透露似乎不會演到話題人物梅根加入皇室，而梅根和皇室隔空交火、鬧得不可開交，確實也很不容易處理，也許威廉與凱特的故事有了圓滿的收場，就會是「王冠」的最美好結局。

威廉 凱特 風暴

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