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班珍大婚意外曲折 前一晚眾人齊染腸胃炎 大雷雨攪局

記者蘇詠智／即時報導
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲的婚禮場景夢幻。圖／摘自OnTheJLo
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲的婚禮場景夢幻。圖／摘自OnTheJLo

班艾佛列克珍妮佛洛佩茲的奢華婚禮雖然已是快兩周前的事，聯辦3天慶祝活動的精彩美照，卻直到近日才在她的OnTheJLo網站公開，只見婚禮當晚華麗的煙火秀、聖壇前的白色長地毯與綠樹白花、婚禮隔天的湖邊宴會等夢幻場面，讓人不禁感嘆：「有錢真好！」不過珍妮佛再敢砸錢，同樣會有用錢擺不平的突發意外，讓這場世紀婚宴有如電影般高潮迭起，波折連連。

班珍婚宴的地點選在班艾佛列克自有的喬治亞州豪宅莊園，兩人抵達當地時，氣候時陰時雨，尤其在婚禮預計舉行的時刻，不僅下雨還會打雷、閃電，兩人都不確定在結婚的當天能否有個好天氣。而且除了班的母親克莉絲在婚禮之前發生跌落碼頭、送醫的意外，不少人包括班珍在內都於婚禮前一天染上腸胃炎，偏偏她重金禮聘的活動負責人已經規劃了前一晚要舉辦迎賓宴，搭配隔天的婚宴和婚禮後一天的湖畔聚餐，珍妮佛撐著病體換上金色搶眼禮服來招呼賓客，就不想讓自己期待多時的大婚有任何遺憾。

珍妮佛特別用班艾佛列克在6年前拍的電影「夜行人生」的對白來形容婚禮：「這是天堂，就在這兒，我們現在終於身在其中了。」她和班結識快20年後才結為夫妻，彼此之前也都曾有過婚姻，坦言：「婚禮前一晚，我和班想到在這個歲數還要結婚都笑了，我們之前都曾結過婚，也都不再是孩子了，但不知道為什麼，看起來似乎就是這樣的歲數才合理。」珍妮佛特別邀來馬克科恩獻唱她心目中最完美的結婚歌曲「True Companion」，班看到馬克出現都驚呆了。

在連續3天慶祝中，珍妮佛隨著不同場合換上不同服裝，有如花蝴蝶般穿梭在賓客之中，務求賓至如歸。她雖然開心享受再婚的喜悅，八卦刊物可是緊盯著她與班，不時唱衰他們的婚姻有潛在危機，以前布裘、湯凱等巨星夫妻嘗過的待遇，現在輪到他們兩個要來感受。

班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲結婚當晚有絢爛的煙火秀。圖／摘自OnTheJLo
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲結婚當晚有絢爛的煙火秀。圖／摘自OnTheJLo
珍妮佛洛佩茲是婚禮當晚最快樂的新娘。圖／摘自OnTheJLo
珍妮佛洛佩茲是婚禮當晚最快樂的新娘。圖／摘自OnTheJLo
珍妮佛洛佩茲的婚紗經過精心打造。圖／摘自OnTheJLo
珍妮佛洛佩茲的婚紗經過精心打造。圖／摘自OnTheJLo
班珍婚禮完的隔天，還在湖畔舉行聚餐。圖／摘自OnTheJLo
班珍婚禮完的隔天，還在湖畔舉行聚餐。圖／摘自OnTheJLo
婚禮前一晚，珍妮佛洛佩茲忍著腸胃炎穿上金色禮服，召開迎賓宴。圖／摘自OnTheJ...
婚禮前一晚，珍妮佛洛佩茲忍著腸胃炎穿上金色禮服，召開迎賓宴。圖／摘自OnTheJLo
珍妮佛洛佩茲與班艾佛列克正式結為夫妻。圖／摘自OnTheJLo
珍妮佛洛佩茲與班艾佛列克正式結為夫妻。圖／摘自OnTheJLo
班艾佛列克的喬治亞州豪宅莊園特地精心布置，成為婚禮會場。圖／摘自OnTheJLo
班艾佛列克的喬治亞州豪宅莊園特地精心布置，成為婚禮會場。圖／摘自OnTheJLo

班艾佛列克 電影 珍妮佛洛佩茲

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